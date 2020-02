Diretta Atalanta Genoa/ Streaming video tv: è favorita la Dea (Serie A)

Atalanta Genoa, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 febbraio 2020, per la ventiduesima giornata di Serie A. Logicamente sono molto diversi gli obiettivi di nerazzurri e rossoblù in questo Atalanta Genoa. La Dea di Gian Piero Gasperini è reduce dal trionfale 0-7 rifilato al Torino in casa granata che ha rilanciato le ambizioni dell’Atalanta in ottica qualificazione alla prossima Champions League, che per il secondo anno consecutivo sarebbe un traguardo sensazionale per i nerazzurri bergamaschi. L’occasione è sulla carta favorevole, ma il Genoa di Davide Nicola deve cercare ovunque di fare punti nella lunga e difficile strada verso la salvezza. Il pareggio ottenuto a Firenze otto giorni fa è stata una discreta iniezione di fiducia, ma riuscire a fare punti a Bergamo varrebbe ancora di più. Il Grifone ne sarà capace?

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Genoa viene trasmessa sul canale DAZN 1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, si potrà naturalmente attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per usufruire della diretta streaming video su questa piattaforma che per il secondo anno consecutivo detiene i diritti per tre partite ad ogni giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA

Proviamo adesso a scoprire le probabili formazioni attese in Atalanta Genoa. Rosa praticamente al completo per Gian Piero Gasperini, che potrà così scegliere con la massima libertà i titolari per il suo 3-4-2-1: non dovrebbe ancora essere tempo di turnover per la Champions League, dunque spazio a tutti i migliori dal primo minuto, restano comunque alcuni ballottaggi aperti. Ne segnaliamo in particolare tre: Djimsiti-Caldara in difesa, Hateboer-Castagne come esterno destro e Freuler-Pasalic per affiancare De Roon, mentre in attacco non ci sono dubbi su Gomez, Ilicic e Zapata. Nel Genoa di Davide Nicola spazio invece al 3-5-2, con Favilli, Sanabria e Destro che si giocano l’unica maglia a disposizione in attacco al fianco della certezza Pandev, i dubbi però sono soprattutto a centrocampo dove su cinque maglie solo due sembrano già assegnate a Sturaro e Schone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Atalanta Genoa. L’agenzia di scommesse Snai vede naturalmente favoriti i padroni di casa: il segno 1 è quotato a 1,25, mentre poi si sale a quota 6,25 in caso di segno X e fino a 11,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per un colpaccio del Genoa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA