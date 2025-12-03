Coppa Italia, Diretta Atalanta Genoa, streaming video tv: la Dea ospita il Grifone per la sfida in coppa nazionale (3 dicembre 2025)

DIRETTA ATALANTA GENOA, SI GIOCA ALLA NEW BALANCE ARENA

Fresche di vittoria nell’ultimo turno di campionato, ora le due squadre cercheranno di fare bella figura anche in Coppa Italia. La diretta Atalanta Genoa, in programma mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 15:00, mette in palio un posto ai quarti della coppa nazionale.

L’Atalanta di Raffaele Palladino ha subito riscattato il 3-1 subito all’esordio col Napoli vincendo sia in Champions League col Francoforte che in campionato con la Fiorentina e ora vorrà dare continuità al percorso positivo.

Il Genoa è in un periodo molto positivo come testimoniano le quattro gare di fila senza sconfitta tra le vittorie con Sassuolo e Verona più i pareggi con Fiorentina e Cagliari. Non guasterebbe dunque un altro sorriso, stavolta in Coppa.

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA GENOA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Atalanta Genoa potrete farlo gratuitamente su Italia 1. Per la diretta streaming invece potrete vederlo su Mediaset Infinity.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA

L’Atalanta giocherà col 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali, protetto dal terzetto Kossounou, Hien e Kolasinac. A centrocampo spazio a Bellanova, Musah, de Roon e Zalewski con Brescianini e De Ketelaere dietro all’unica punta Krstovic.

Risposta del Genoa secondo l’assetto tattico 3-5-2. In porta Leali, difeso da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Come esterni ecco Ellertsson e Martin mentre Thorsby, Frendrup e Malinovskyi in mediana. Attacco formato da Vitinha e Colombo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA GENOA

L’Atalanta è favorita per la vittoria essendo quotata a 1.55 contro i 4 del pareggio e i 6.25 del Genoa. Gol a 2.05, No Gol a 1.72.