DIRETETA/ Atalanta Inter Primavera video streaming tv: una finale tra gli incroci

DIRETTA ATALANTA INTER PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Atalanta Inter Primavera è una classica del campionato giovanile Under 19, e anche la sfida tra due squadre che negli ultimi anni sono state le più vincenti. Le ultime 10 sfide ci hanno consegnato un bilancio a senso unico o quasi: 6 vittorie della Dea a fronte di due sole affermazioni della Beneamata, con due pareggi tra cui quello di metà marzo, nel match di andata di questo campionato. L’Atalanta ha battuto l’Inter nelle ultime tre partite casalinghe che ha giocato, ma soprattutto è chiaro che nel testa a testa bisogna considerare la finale del giugno 2019, con cui gli orobici avevano vinto lo scudetto sul neutro di Parma grazie al gol di Ebrima Colley. Poi ci sono due incroci ai quarti di Coppa Italia Primavera: il primo lo aveva vinto l’Inter (3-1) nel 2016 con una rimonta targata Xian Emmers, Loris Zonta e Rigoberto Rivas, il secondo è avvenuto l’anno seguente e l’Atalanta ha fatto il colpo esterno al Breda, imponendosi grazie alla rete di Thomas Bolis. L’altro successo dell’Inter Primavera è del gennaio 2019, in casa; l’ultima vittoria esterna risale addirittura al dicembre 2016, con i gol di Andrea Pinamonti e Axel Bakayoko prima che Christian Capone, al 90’, accorciasse le distanze. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sampdoria Torino (Primavera) streaming video e tv. Tra primato e salvezza

DIRETTA ATALANTA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Inter Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app. Per quest’ultima giornata, vista la contemporaneità di tutti gli incontri, i match in tv saranno offerti con la formula di Diretta Gol, con i collegamenti che rimbalzeranno da tutti i campi per proporre gol in diretta e azioni salienti.

Diretta/ Inter Bologna Primavera (risultato finale 2-0): la chiude Oristanio!

ATALANTA INTER PRIMAVERA: PARTITA AD ALTA TENSIONE!

Atalanta Inter, in diretta mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Match point per la vetta per l’Inter che arriva all’appuntamento completamente padrona del suo destino. Dopo l’ultima vittoria contro il Bologna e il pari della Sampdoria sul campo della Fiorentina, l’Inter ha infatti preso la vetta solitaria del campionato Primavera 1, lanciandosi a +2 dalla stessa Samp e dalla Juventus.

Diretta/ Spal Sassuolo Primavera (risultato finale 1-0): Seck avvicina i playoff!

L’Atalanta dalla sua è matematicamente sicura dei play off ma può ancora migliorare la sua posizione in classifica nella regular season, a -3 da Sampdoria e Juve e a -1 dalla Roma quarta. Per riuscire a fare meglio del quinto posto finale i bergamaschi oltre a battere l’Inter dovranno anche sperare nei passi falsi di chi li precede in classifica, ma possono comunque sperare e l’Inter dunque dovrà fare attenzione, per non perdere il primo posto finale che regalerebbe grande fiducia, oltre alla pole position nella griglia dei play off. Da evitare assolutamente per la squadra allenata da Armando Madonna una sconfitta che rischierebbe di far scivolare al terzo posto con un turno dei play off da disputare in più.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Inter Primavera presso il Centro Sportivo Bortolotti. I padroni di casa allenati da Massimo Brambilla scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Gelmi, Ghislandi, Ruggeri, Zuccon, Cittadini, Scalvini, Sidibe, Gyabuaa, Kobacki, Cortinovis, Oliveri. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Armando Madonna con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Stanković; L. Moretti, Hoti, Sottini; Zanotti, Casadei, Sangalli, Wieser, Vezzoni; Oristanio, Satriano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA