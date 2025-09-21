Diretta Atalanta Inter Primavera, streaming video tv: la Dea non ha ancora perso in campionato e ora ospita i nerazzurri di Milano (21 settembre 2025)

DIRETTA ATALANTA INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Andiamo a vedere un po’ di numeri prima che l’arbitro fischi l’inizio della diretta di Atalanta Inter Primavera, in maniera tale da capire chi tra queste due squadre del calcio giovanile riuscirà a portare a casa questi tre punti in palio. Perciò adesso immergiamoci pure nel rettangolo verde dei numeri. Grande classico che si presenta con numeri di alto livello. L’Atalanta è squadra di intensità: oltre 112 km percorsi a partita come collettivo, 12 tiri medi e uno xG di 1.4, accompagnati da 4,5 corner guadagnati.

Serie A, infortunati e indisponibili 4° giornata/ Atalanta la più colpita, Milan recupera (19 settembre 2025)

L’Inter, invece, fa della gestione palla il suo punto di forza: 530 passaggi completati a gara con l’86% di precisione, 55% di possesso e 1.8 xG medi. Da notare anche la disciplina: appena 1,7 cartellini gialli di media, uno dei dati più bassi del campionato. Sarà quindi una partita tra corsa e pressing della Dea e palleggio ordinato dei nerazzurri. Adesso via al commento live dela diretta di Atalanta Inter Primavera, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Lookman, pace fatta con Juric e Atalanta?/ Si allena in gruppo in vista del Torino (18 settembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Atalanta Inter Primavera, così come tutte le gare del massimo campionato giovanile, dovrete guardare su Sportitalia ovvero il canale 60 del digitale terrestre. La diretta streaming invece è visibile sull’app o sito web di Sportitalia.

ATALANTA INTER PRIMAVERA, SFIDA LOMBARDA

Un pareggio nell’ultimo turno di campionato per entrambe le formazioni che si sfideranno quest’oggi, domenica 21 settembre 2025 alle ore 10:30. Ci riferiamo alla diretta Atalanta Inter Primavera, in programma a Bergamo.

Moviola di PSG Atalanta/ Rigore concesso e gol annullato ai francesi decisioni corrette (18 settembre 2025)

I giovani orobici sono ancora imbattuti in stagione: pareggiato due partite contro Verona e Frosinone più altrettante vittorie con Roma e Torino. Staremo a vedere se questo strisci positiva verrà ulteriormente confermata.

L’Inter Primavera invece h trionfato una sola volta in campionato ovvero l’esordio col Monza, seguito dai pareggi con Cesena e Parma più la sconfitta con la Fiorentina. Tra queste gare però anche la Supercoppa Primavera portata a casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER PRIMAVERA

L’Atalanta Primavera giocherà con il modulo 4-3-2-1 con Anelli in porta, difeso da Gobbo, Parmiggiani e Ramaj. A centrocampo spazio a Mouisse, Mencaraglia, Arrigoni e Leandri con Artesiani e Ruiz dietro all’unica punta Baldo.

L’Inter Primavera replica con l’assetto tattico 4-3-3: Farronato tra i pali, protetto dal quartetto Della Mora, Bovio, Nenna e Marello. Virtuani e Zarate saranno le mezzali con Cappelletti regista più il tridente offensivo Zouin-Lavelli-Pinotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA INTER PRIMAVERA

L’Inter Primavera parte leggermente favorita a 2.30 contro i 2.60 dell‘Atalanta e il pareggio fissato a 3.40. Over 2.5 a 1.75, Under alla stessa soglia a 2.05.