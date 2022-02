Diretta Atalanta Inter Primavera/ Streaming video tv: sfida di alta classifica

DIRETTA ATALANTA INTER PRIMAVERA: BIG MATCH!

Atalanta Inter Primavera, in diretta sabato 12 febbraio alle ore 13:00, è valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. I bergamaschi arrivano alla sfida contro i nerazzurri, dopo aver pareggiato in trasferta contro il Sassuolo, gara terminata con il punteggio di 1-1. La squadra di Massimo Brambilla non è quindi riuscita a dar seguito alla vittoria conseguita contro il Torino, con la quale aveva riscattato il pareggio contro il Verona. L’Atalanta è in settima posizione con 26 punti, a ridosso della zona playoff.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS/ Diretta tv: Allegri oserà il super tridente?

L’Inter Primavera è reduce dalla sconfitta casalinga subita contro la Sampdoria, partita terminata con il risultato di 2-3. La squadra allenata da Cristian Chivu, ha quindi interrotto la striscia di tre vittorie iniziata contro la Spal, in cui si era imposta con un netto 0-2. I nerazzurri sono in quinta posizione con 28 punti, gli stessi di Juventus e Sampdoria, e due in meno rispetto alla seconda in classifica, il Cagliari. Nella partita di andata, disputata lo scorso agosto, l’Inter si è imposta 3-2 sull’Atalanta.

Diretta/ Atalanta Fiorentina (risultato finale 2-3): Milenkovic regala la semifinale!

ATALANTA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Inter Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA INTER PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Atalanta Inter Primavera, le quali si affronteranno nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore della Dea, Massimo Brambilla, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione dell’Atalanta Primavera: Dajcar; Ceresoli, Renault, Bernasconi, Berto; Olivieri, Giovane, Chiwisa; Guerini, Rosa, Fisic.

Probabili formazioni Atalanta Fiorentina/ Quote, Duvan Zapata out (Coppa Italia)

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, dovrebbe rispondere schierando i suoi ragazzi con il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare dei nerazzurri, in vista della trasferta che si disputerà in casa dell’Atalanta: Rovida; Silvestro, Matjaz, Fontanarosa, F. Carboni; Fabbian, Sangalli, Andersen; Casadei; Jurgens, Iliev.



© RIPRODUZIONE RISERVATA