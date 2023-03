Diretta/ Atalanta Inter Primavera, video streaming tv: punti pesanti

DIRETTA ATALANTA INTER PRIMAVERA: PUNTI IMPORTANTI!

Atalanta Inter Primavera, in diretta sabato 11 marzo 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Comunale di Azzano S. Paolo, sarà una sfida in programma per la 23° giornata del campionato Primavera 2022-2023. Punti importanti tra de squadre reduci da momenti totalmente diversi e con obiettivi diametralmente opposti.

L’Atalanta è al quindicesimo posto con 21 punti, frutto di cinque vittorie, sei pareggi e undici sconfitte. La Dea non trova la vittoria da tanto tempo e nell’ultimo turno è arrivato il ko per 2-1 contro la Sampdoria. Dopo un avvio di stagione choc, l’Inter ha ritrovato la retta via e ora occupa il decimo posto con 32 punti, frutto di otto vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Obiettivo playoff per i nerazzurri, reduci da tre successi di fila e dal pareggio a reti bianche contro il Lecce.

ATALANTA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Inter Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER PRIMAVERA

Qualche dubbio da sciogliere per gli allenatori di Atalanta e Inter Primavera, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla Dea, in campo con il 4-3-1-2: Bertini, Palestra, Guerini, Colombo, Regonesi, Muhameti, Riccio, Mendicino, Ghezzi, De Nipoti, Vlahovic. Passiamo adesso al Biscione, Chivu sceglie il 4-3-3: Botis, Dervishi, Kassama, Stabile, Fontanarosa, Akinsanmiro, Stankovic, Di Maggio, Owusu, Esposito, Iliev.











