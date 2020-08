Diretta Atalanta Inter/ Streaming video DAZN: ci si gioca il secondo posto (Serie A)

Atalanta Inter, in diretta dal Gewiss Stadium, si gioca alle ore 20:45 di sabato 1 agosto: torna l’orario tradizionale per le partite della 38^ giornata di Serie A 2019-2020, e a Bergamo va in scena uno degli incroci più attesi. Battendo il Napoli a San Siro, l’Inter è riuscita a confermare il punto di vantaggio sulla Dea e adesso ha dunque due risultati a disposizione per lasciarla alle spalle, detto che però bisogna anche guardarsi dalla Lazio in chiave secondo posto. La squadra di Antonio Conte ha forse racimolato un po’ di delusione per aver mancato lo scudetto, ma può chiudere a 80 punti o più: un miglioramento netto rispetto alle ultime stagioni, e questo vale anche per la sempre più sorprendente Atalanta che nei quattro anni della gestione Gasperini ha decisamente bruciato le tappe. Record di punti, possibile primato nel piazzamento e i 100 gol in campionato distanti appena due lunghezze: in più l’imminente quarto di Champions League, davvero una stagione fantastica per una squadra che arriva dalla rimonta vincente centrata a Parma. Ora dunque mettiamoci in attesa della diretta di Atalanta Inter; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco del Gewiss Stadium possiamo valutare dubbi e certezze da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Inter sarà trasmessa sul canale DAZN1, salvo variazioni di palinsesto: anche gli abbonati alla televisione satellitare – da almeno tre anni – potranno dunque seguire questo big match dell’ultima giornata, selezionando il numero 209 del loro decoder Sky. I clienti DAZN come sempre potranno attivare la loro piattaforma per la visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure effettuando l’installazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

In vista di Atalanta Inter brutte notizie per Gian Piero Gasperini, anche in vista della Champions League: Palomino, infortunatosi martedì, non ci sarà e dunque lascia il posto a Djimsiti, mentre Sutalo viene sostituito da Rafa Toloi che ha scontato il turno di squalifica. Per il resto, formazione quasi confermata: restano da valutare solo i ballottaggi tra Hateboer e Castagne per la corsia destra e tra Pasalic e Malinovskyi per la trequarti, detto che come sempre il croato può arretrare in mediana e soffiare la maglia a Freuler (più probabilmente) o De Roon. A sinistra agirà Gosens, Caldara completerà il pacchetto arretrato davanti a Gollini mentre Alejandro Gomez e Duvan Zapata quello offensivo, con Muriel come sempre pronto a subentrare dalla panchina.

Pochi dubbi anche per Conte, che rilancia verosimilmente Skriniar al fianco di De Vrij e Alessandro Bastoni in difesa; in porta c’è Handanovic, a destra la conferma di Candreva con Ashley Young che agisce sull’altro versante. In mediana scelte obbligate, visto che Sensi e Vecino sono ancora indisponibili: Barella e Brozovic formano ancora la cerniera nella zona nevralgica e saranno supportati da uno tra Eriksen e Alexis Sanchez, ma non è da escludere che dovendo sfidare l’Atalanta il tecnico dell’Inter decida di arretrare Borja Valero e giocare con Brozovic sulle piste dei centrocampisti avversari. Davanti invece dovrebbe ricomporsi il tandem Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, che hanno segnato un totale di 37 gol nel loro campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Bwin ha fornito per Atalanta Inter indicano un equilibrio che si poteva intuire: il vantaggio comunque sorride alla Dea ma stiamo comunque parlando di dettagli, perché il segno 1 per la sua vittoria vi consentirebbe di guadagnare 2,25 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2 per il successo dei nerazzurri andreste a intascare una vincita corrispondente a 2,95 volte la vostra puntata. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote una somma che ammonterebbe a 3,50 volte la giocata.



