Diretta/ Atalanta Inter streaming video tv: big match a Bergamo (Serie A)

Atalanta Inter, in diretta domenica 16 gennaio 2022 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Notte di stelle a Bergamo tra l’Inter capolista e l’Atalanta quarta che, oltre a guardarsi dagli assalti della Juventus in zona Champions, vuole recuperare terreno verso il vertice. Dopo la goleada di Udine gli orobici hanno superato anche l’ostacolo Venezia in Coppa Italia provando ad avanzare in una competizione in cui sono stati sconfitti in due delle ultime tre finalissime.

L’Inter dalla sua è reduce dalla conquista del primo trofeo stagionale, all’ultimo minuto dei supplementari battuta la Juventus in Supercoppa con un gol di Alexis Sanchez e iniezione di fiducia importante con i nerazzurri che in campionato, dopo la vittoria contro la Lazio, mantengono un punto di vantaggio sul Milan secondo ma con una partita in meno disputata. All’andata 2-2 spettacolare tra Inter e Atalanta, 1-1 nell’ultimo precedente disputato a Bergamo dove l’Inter ha vinto per l’ultima volta con lo 0-2 del 1 agosto 2020. L’Atalanta non batte l’Inter in casa dal 4-1 dell’11 novembre 2018.

DIRETTA ATALANTA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Atalanta Inter di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Inter, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



