Diretta/ Atalanta Inter streaming video tv: chi rincorrerà la vetta? (Serie A)

DIRETTA ATALANTA INTER: SCONTRO CHAMPIONS!

Atalanta Inter, in diretta domenica 13 agosto 2022 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Esame importante per entrambe le formazioni chiamate a rincorrere la vetta. L’Atalanta ha frenato ancora perdendo in casa del Lecce e facendosi staccare in classifica da Lazio, Milan, Juventus e facendosi raggiungere dalla stessa Inter, con le distanze molto compresse alle spalle del Napoli capolista.

L’Inter ha invece riscattato il ko in casa della Juventus che aveva scatenato il malumore dei tifosi travolgendo il Bologna con una vera e propria goleada, 6-1 per i nerazzurri il risultato finale con l’Inter che ha però ancora la peggiore difesa delle prime 10 in classifica con 20 gol già incassati. Il 16 gennaio scorso è terminato 0-0 l’ultimo precedente a Bergamo tra le due squadre, al primo agosto 2020 risale l’ultimo successo interista per 0-2 mentre l’Atalanta non batte l’Inter in casa dal 4-1 dell’11 novembre 2018.

ATALANTA INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Atalanta e Inter? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 15^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Inter, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi; Lookman, Højlund. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Inter, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell'Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l'eventuale successo dell'Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











