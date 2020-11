Diretta Atalanta Inter/ Streaming video tv: grande derby lombardo (Serie A)

DIRETTA ATALANTA INTER: MOMENTO DIFFICILE PER ENTRAMBE!

Atalanta Inter, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 novembre 2020, è il derby lombardo tutto nerazzurro che sicuramente sarà uno dei piatti forti della settima giornata di Serie A. Ormai non sorprende più nessuno pensare alla diretta di Atalanta Inter come a una sfida da altissima classifica, tuttavia non sono stati giorni facili per le squadre di Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. L’Atalanta infatti arriva dalla pesantissima batosta incassata contro il Liverpool e anche in campionato la Dea ha raccolto due sconfitte nelle ultime tre giornate, anche se otto giorni fa era tornata al successo a Crotone. Dall’altra parte l’Inter è ultima nel girone di Champions League dopo la sconfitta a Madrid e pure in campionato non tutto procede alla perfezione, come indicato dal sofferto pareggio in rimonta contro il Parma, acciuffato nei minuti di recupero. Atalanta Inter dunque potrebbe essere un bivio: chi vince si rilancia, il pareggio potrebbe servire a poco ma chi perde vivrebbe poi una sosta non facile, con una classifica al di sotto delle aspettative soprattutto se questo destino toccasse all’Inter.

DIRETTA ATALANTA INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Inter sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette sette partite su dieci ad ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go sul sito oppure la app.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Atalanta Inter. Continua l’emergenza per Gasperini in alcuni settori del campo, in particolare sulle fasce dove infatti i titolari potrebbero essere Depaoli e Mojica. In difesa potremmo vedere titolari Romero e Sutalo, anche se non è affatto detto che il Gasp rinunci sia a Toloi sia a Djimsiti nel terzetto titolare, infine in attacco dovremmo vedere quello che fino a pochi mesi fa era il terzetto migliore possibile, con Ilicic e Gomez in appoggio a Zapata, con Muriel che rischia quindi la panchina. Nell’Inter è da verificare se Skriniar tornerà titolare per la prima volta dopo il Covid: in questo caso potrebbe avanzare D’Ambrosio e rischierebbe la panchina Hakimi. In mediana l’ex Gagliardini si gioca il posto con Brozovic, in attacco invece resta da stabilire il partner di Lautaro Martinez, dal momento che Lukaku è ancora acciaccato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Inter mediante le quote offerte dall’agenzia Snai. Il derby lombardo si annuncia abbastanza equilbrato, con il segno 1 quotato a 2,70 e il segno 2 che si fa leggermente preferire, a quota 2,40. Più alta invece la quotazione in caso di pareggio, perché il segno X varrebbe 3,65 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA