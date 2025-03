Diretta Atalanta Inter (risultato 0-0): strepitoso Sommer su Pasalic!

L’Inter parte forte, creando una grande occasione al 7’ con Thuram, che colpisce il palo interno a tu per tu con Carnesecchi, che salva poi miracolosamente sulla ribattuta. Al 12’ Thuram si presenta in area, ma il suo tiro viene bloccato da Hien. L’Atalanta risponde al 19’ con un gran cross di De Roon, ma il colpo di testa di Pasalic viene deviato magnificamente da Sommer sopra la traversa. Al 21’ Ederson prova da fuori, ma il suo tiro finisce di poco a lato. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Atalanta Inter streaming video, dove seguire la partita

Seguire la diretta Atalanta Inter delle 20.45 sarà possibile e ci sarà una grandissima novità e opportunità: stavolta Dazn vuol dare anche ai non abbonati la possibilità di assistere al match scudetto, liberamente, senza vincoli e questo vale anche per la diretta streaming video.

Si comincia!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Atalanta Inter? Entrambe hanno una media di 2,25 gol segnati a partita, confermando la loro capacità offensiva, mentre l’Inter subisce leggermente meno (0,96 gol a partita contro lo 0,93 dell’Atalanta). Dal punto di vista dei risultati, l’Inter ha una percentuale di vittorie leggermente superiore (64,29% contro il 60,71% dei nerazzurri bergamaschi), ma entrambe le squadre hanno un’alta frequenza di match con almeno due reti segnate: l’Atalanta ha raggiunto l’Over 1.5 nell’85,71% delle gare, mentre l’Inter nell’82,14%. Anche l’Over 2.5 è in perfetto equilibrio, con entrambe le squadre al 60,71%. La statistica dei cartellini mostra un’Inter più disciplinata, con 37 ammonizioni rispetto alle 50 dell’Atalanta.

Entrambe le squadre hanno mantenuto la porta inviolata in 12 occasioni, segnale di una fase difensiva solida. Nei primi tempi l’Atalanta ha avuto una maggiore tendenza a vedere almeno un gol (71,43% di partite con Over 0.5 rispetto al 64,29% dell’Inter), ma quando si tratta di due o più reti nei primi 45 minuti, le percentuali sono identiche (42,86%). ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi (agg. Gianmarco Mannara)

Atalanta Inter, big match a Bergamo

La diretta Atalanta Inter sarà il posticipo della ventinovesima giornata di Serie A e vedrà la sfida al vertice tra due delle migliori squadre della competizione in una partita che potrebbe essere fondamentale per la corsa scudetto di quest’anno.

L’Atalanta ad inizio anno ha avuto un periodo di flessione nei risultati che ora è stato superato permettendogli di rimanere al terzo posto 58 punti arrivando dalla vittoria 0-4 contro la Juventus.

L’Inter invece anche quest’anno è prima con 61 punti e ha l’obiettivo di bissare il successo dello scorso anno, si presenta alla partita dopo la vittoria casalinga in rimonta 2-3 contro il Monza.

Formazioni Atalanta Inter, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Atalanta Inter del Gewiss Stadium Gian Piero Gasperini dovrebbe confermare il suo 3-4-1-2 dell’ultima partita con Carnesecchi, Djimsiti, Hien e Kolasinac come terzetto difenzivo, Zappacosta e Bellanova sulle fasce, Ederson e de Roon in mezzo al campo, Pasalic trequartista in supporto di Retegui e Lookman riferimenti offensivi.

I nerazzurri invece prediligeranno il solito 3-5-2 con Sommer, Bastoni, Acerbi e Pavard in difensa, Dumfries e Carlo Augusto gli esterni con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a completare il centrocampo, coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Scommessa Atalanta Inter, quote e possibile risultato finale

La diretta Atalanta Inter è una gara difficile da pronosticare ma che sicuramente sarà divertente e regalerà molte emozioni con ribaltamenti di fronte e diverse occasioni da gol da entrambi i lati, nei precedenti tra Gasperini e Inzaghi nelle alla guida delle squadre nerazzurre l’allenatore ex Lazio non ha mai perso per via del suo gioco che ben si incastra con quello proposto dai bergamaschi, che lasciano molti spazi alle ripartenze avversarie.

Secondo i bookmakers, come bet365, però la vittoria dell’Atalanta è il risultato più probabile forse per via degli ultimi risultati con una quota di 2.55, la vittoria dell’Inter invece è quotata più alta anche se di poco a 2.80, il pareggio ha la quota più alta di tutte pari a 3.30.