Diretta Atalanta Juventus Primavera/ Streaming video tv: big match nel campionato 1

Atalanta Juventus Primavera verrà diretta dal signor Marco Monaldi e, in programma alle ore 11:00 di domenica 20 settembre, rappresenta il posticipo nella 1^ giornata del campionato 1 2020-2021. Esordio stagionale per i campioni d’Italia: la giovane Dea infatti ha ottenuto lo scudetto nella stagione del lockdown, perché quando il torneo è stato annullato era in testa alla classifica e si è deciso di assegnare il titolo secondo l’algoritmo, che ha premiato una ottima squadra dominante da due anni. Adesso la prima del nuovo campionato potrebbe non essere così semplice: la Juventus infatti ha vissuto una stagione di riscatto, terminando in quarta posizione, dopo un’annata nella quale aveva mancato l’accesso ai playoff e punta a migliorarsi ancora, reduce anche dagli ottavi giocati nella Youth League. Aspettiamo allora che la diretta di Atalanta Juventus Primavera prenda il via; nel frattempo possiamo analizzare le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Juventus Primavera è affidata a Sportitalia, che dunque potrà essere seguita da tutti gli appassionati attraverso il digitale terrestre, sul canale 60. In alternativa, e in assenza di un televisore, sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, e allora in questo caso basterà visitare il sito www.sportitalia.com, senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA

E’ ancora Massimo Brambilla l’allenatore orobico: in Atalanta Juventus Primavera però la Dea si presenta profondamente modificata rispetto alla passata stagione. Si gioca con il 4-2-3-1: Gelmi in porta, davanti a lui Cittadini gioca in coppia con uno tra Berto e Scanagatta mentre sulle fasce possono andare i due Renault (Guillaume e Christophe) oppure Ceresoli. Formata la coppia davanti alla difesa con i confermati Gyabuaa e Panada, sugli esterni invece possono giocare Ghislandi e Amad Traorè con Cortinovis schierato tra loro, come prima punta se la giocano in tanti con Reda e Italen in vantaggio nel ballottaggio. Il nuovo allenatore della Juventus Primavera è Andrea Bonatti: possibile che il modulo resti il 4-2-3-1 nel quale il portiere ungherese Senko sarà protetto da Pio Riccio e Bikien, i due terzini dovrebbero essere Daniel Leo e Ntenda con una cerniera di centrocampo nella quale Penner giocherà al fianco di De Winter. Davanti, si attende l’esordio di Iling arrivato dal Chelsea; l’inglese a sinistra, sull’altro è in vantaggio Sekulov mentre Tongya andrà a giocare come trequartista centrale, Da Graça è favorito per ricoprire il ruolo di attaccante.

