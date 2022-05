Diretta Atalanta Juventus Primavera/ Streaming video tv: primo playoff di campionato!

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA: CHI VA IN SEMIFINALE?

Atalanta Juventus Primavera sarà diretta dal signor Mario Saia, e si gioca alle ore 18:00 di martedì 24 maggio: va in scena la partita valida per i playoff del campionato 1 2021-2022. È una gara secca tra la quarta e la quinta forza del torneo: le separa un solo punto e la vincente di questo match andrà poi a incrociare la Roma, che ha vinto la regular season e dunque è la prima testa di serie nell’ideale tabellone della Final Four. L’Atalanta Primavera ha vinto due scudetti consecutivi prima di cedere il passo; quest’anno ha perso qualche talento, ha faticato a prendere ritmo ma poi ha tenuto botta fino al termine, prendendosi un bel quarto posto anche se con calo che ha impedito l’accesso diretto alla fase finale.

La Juventus tra alti e bassi è arrivata ai playoff comunque in maniera netta, mettendo 6 lunghezze tra sé e la settima posizione; soprattutto i giovani bianconeri hanno scritto la storia della società riuscendo a qualificarsi per la semifinale di Youth League, e costringendo ai rigori un Benfica che alla fine ha avuto la meglio. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Atalanta Juventus Primavera; mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa interessante partita.

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Juventus Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto è stato per tutta la stagione dedicata al campionato 1, per assistere al match dei playoff dovrete accendere il televisore e selezionare il canale 60. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA

Massimo Brambilla deve rinunciare a Ceresoli per Atalanta Juventus Primavera: sarà dunque Hecko a prendere il posto in una difesa completata da Del Lungo e Berto, con Dajcar che andrà in porta. Sulle corsie laterali, partendo dal centrocampo, agiranno Oliveri a destra e Renault (o Bernasconi) a sinistra; Giovane e Panada invece agiranno in qualità di mezzali, dando sostegno alla regia di Zuccone. Davanti, Allassane Sidibe e Moustapha Cissé sono nettamente favoriti sulla concorrenza formata da Omar e Fisic.

La Juventus di Andrea Bonatti è in campo con il 4-4-2 classico: Leonardo Cerri e Turco si giocano la maglia per affiancare Chibozo in attacco, Mulazzi e Iling invece dovrebbero essere gli esterni di centrocampo con una mediana nella quale Bonetti tornerà titolare rispetto all’ultima di stagione regolare, facendo come sempre reparto con Omic. Avremo poi una difesa nella quale Nzouango e Muharemovic agiranno in qualità di centrali, proteggendo il portiere Senkó; i due terzini dovrebbero essere Savona e Turicchia a meno che Bonatti decida per Mulazzi arretrato, in quel caso davanti a lui giocherebbe Mbangula.

