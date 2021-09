DIRETTA/ Atalanta Juventus Primavera, streaming video tv: Fiero dirigerà l’incontro!

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA: L’ARBITRO

Quest’oggi la diretta tra Atalanta e Juventus primavera sarà affidata al fischietto della sezione di Pistoia Adalberto Fiero, che pure per l’occasione sarà accompagnato dagli assistenti Castro e Morea. Volendo ora fissare la nostra attenzione sul fischietto toscano, apprendiamo subito che in stagione l’arbitro ha già debuttato seguendo un match della serie C-Girone A, nello specifico Padova-Pergolettese (dove ha anche distribuito ben sette cartellini gialli). Possiamo anche ricordare che in carriera Fiero ha già avuto occasione di dirigere l’Atalanta primavera, anche se una volta sola nel campionato 2019-20 (contro la Sampdoria): non si contano precedenti con la Juventus primavera. (agg Michela Colombo)

Infortunio Muriel/ Atalanta, salterà le prossime partite: "Tempi recupero non brevi"

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

Infortunio Gosens/ Atalanta, problemi piede sinistro: condizioni e tempi di recupero

CHE SFIDA!

Atalanta Juventus primavera, in diretta venerdì 10 settembre 2021 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato Primavera 1. Bergamaschi in cerca di riscatto, bianconeri di conferma dopo quelli che erano stati i risultati della prima giornata di campionato prima della sosta. L’Atalanta aveva dovuto affrontare un altro big match in un calendario che in avvio di certo non è stato clemente con gli orobici, perdendo 1-2 in casa contro l’Inter e lasciando dunque i primi 3 punti a una diretta concorrente per l’alta classifica.

DIRETTA/ Inter Atalanta Primavera (risultato finale 3-2): decide Carboni all'86'!

Stesso risultato per la Juventus, ma a proprio favore nella trasferta sul campo della Fiorentina. Convincenti i giovani bianconeri con le reti di Chibozo e Turco, sia l’Atalanta sia la Juventus l’anno scorso sono state in lizza per il titolo ma nei play off sono state costrette a lasciare via libera all’outsider Empoli. L’Atalanta veniva da due Scudetti consecutivi e ha abdicato con onore perdendo solo la finalissima con i toscani, la Juventus cerca una crescita superiore a quella degli ultimi anni. Sempre l’Empoli è stato il giustiziere, anche dei bianconeri, nei play off della passata stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Atalanta Juventus Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti. Per l’Atalanta, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dajcar; Zuccon, Renault, Bernasconi, Berto; Olivieri, Giovane, Sidibe; Guerini, Rosa, Fisic. Risponderà la Juventus allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Senso; Nzouango, Turicchia, Omic, Savona; Bonetti, Muharemovic, Hasa; Chibozo, Turco, Iling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Bortolotti, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA