DIRETTA ATALANTA JUVENTUS/ Video streaming tv: i precedenti sono bianconeri (Serie A, 1 ottobre 2023)

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Atalanta Juventus pone di fronte due formazioni che si sono affrontate, all’interno della propria storia, ben 61 volte. Lo storico dice 37 vittorie per la Juventus, 17 risultati di pareggio e soltanto 7 i successi ottenuti dall’Atalanta. Una rivalità quasi a favore per intero della Juventus che comanda anche la classifica gol con 109 realizzati e 51 subiti nella sfida contro l’Atalanta. Da evidenziare lo scontro del 2009 terminato con la vittoria juventina con il risultato di 2-5 alla luce della doppietta illuminante del Campione del Mondo con l’Italia nel 2006 Camoranesi.

Nel 2019 una sonora vittoria per l’Atalanta in Coppa Italia terminò con il risultato di 3-0. Doppietta decisiva di un super Duvan Zapata e rete iniziale di Castagne. Atalanta che conferma il suo trend positivo contro la Juventus vincendo anche nell’aprile del 2021 con la rete realizzata da Malinovsky, entrato da pochi minuti. Le ultime 5 partite hanno evidenziato ben tre pareggi e due vittorie, una per parte. Risultato di parità nell’ultimo scontro giocato ad agosto, sfida amichevole tra le due formazioni. (Marco Genduso)

ATALANTA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Atalanta Juventus sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Atalanta Juventus è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

ATALANTA JUVENTUS: GASP IN CASA NON SBAGLIA

La diretta Atalanta Juventus, in programma domenica 1 ottobre alle ore 18:00 allo stadio “Gewiss” di Bergamo, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Aria di big match in Lombardia dove l’undici di Gasperini ha sempre vinto fino a questo momento. I nerazzurri, infatti, hanno totalizzato dodici punti, nove dei quali tra le mura amiche e raccogliendo solo un successo in trasferta, a Verona. Per i bianconeri oggi a quota tredici punti, quindi, sfida tutt’altro che semplice da affrontare.

ATALANTA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Atalanta Juventus, sfida in programma domenica 1 ottobre alle ore 18:00 allo stadio “Gewiss” di Bergamo. Tra i padroni di casa solita abbondanza sulle corsie esterne dove Ruggeri, Zortea, Zappacosta, Hateboer e Bakker si giocano due maglie dal primo minuto. Dovrebbe rivedersi dall’inizio l’ex Milan De Katelaere. Per mister Massimiliano Allegri, invece, dubbi nel reparto difensivo dove Gatti e Rugani scalpitano per un posto.

ATALANTA JUVENTUS, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Atalanta Juventus danno per favorita la squadra di mister Gasperini con il segno 1 proposto a 2.45. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei bianconeri è dato a 3.45 mentre il pareggio si gioca a 2.80.











