DIRETTA/ Atalanta Juventus streaming video tv: digiuno bianconero in Serie A

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS: I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Atalanta Juventus sottolineano un digiuno bianconero che dura da diversi anni in campionato. Vittoria in finale di Coppa Italia a parte del 2021 targata Kulusevski e Chiesa, in Serie A la Juventus non batte l’Atalanta dal 2019 grazie ad una strepitosa rimonta firmata Higuain (doppietta) e Dybala su assist del Pipita che ribaltò quasi da solo il vantaggio di Gosens. Da quel giorno in poi, in campionato, l’Atalanta ha raccolto due vittorie e quattro pareggi nei successivi sei testa a testa contro la Vecchia Signora.

Come visto, l’ultimo successo bianconero con gli orobici è arrivato proprio in casa dei bergamaschi. L’esito che però più si è ripetuto negli ultimi anni è quello del pareggio con quelli del 2017 (due), 2018 e 2022 a campeggiare tra i precedenti giocati al Gewiss Stadium, una volta chiamata Stadio Atleti Azzuri d’Italia. L’ultima gara disputata in Lombardia tra Atalanta Juventus è terminata 1-1 con la magia di Malinovskyi su punizione e il colpo di testa salva-partita di Danilo al novantaduesimo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS: PUNTI CHAMPIONS!

Atalanta Juventus, in diretta domenica 7 maggio 2023 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Profumo di Champions con i bergamaschi che sono risaliti prepotentemente in classifica, l’ultima vittoria pur sofferta contro lo Spezia ha permesso all’Atalanta di riagganciare il gruppo delle quinte a quota 58 e ora c’è un altro scontro diretto fondamentale.

La Juventus terza potrebbe infatti concretizzare l’assalto al secondo posto mancato nelle ultime settimane, con la Lazio sconfitta dal Milan e con i bianconeri reduci da un successo interno contro il Lecce. Bergamo viatico importante anche in vista di giovedì prossimo con la Juventus attesa dalla semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia. All’andata spettacolare pareggio per 3-3 tra le due compagini, il 13 febbraio 2022 è terminato invece 1-1 l’ultimo incrocio a Bergamo.

ATALANTA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Atalanta Juventus sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Atalanta Juventus grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Juventus, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Danilo, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

ATALANTA JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Juventus, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell'Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l'eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











