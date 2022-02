Diretta Atalanta Juventus/ Streaming video tv: è sfida Champions (Serie A)

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS: A BERGAMO E’ SFIDA CHAMPIONS

Atalanta Juventus, in diretta domenica 13 febbraio alle ore 20:45, dal Gewiss Stadium di Bergamo, è uno dei big match della venticinquesima giornata di Serie A. I bergamaschi sono reduci dalla sconfitta casalinga subita contro il Cagliari, gara terminata con il punteggio di 1-2. La squadra di Gian Piero Gasperini non sta vivendo un buon periodo, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite disputate. All’Atalanta mancano i tre punti dalla trasferta di Udine, in cui si sono imposti con un largo 2-6. A causa di questa flessione, i nerazzurri sono scivolati in quinta posizione, superati proprio dalla Juventus. Sarà quindi uno scontro diretto per la Champions League.

I bianconeri arrivano alla sfida di Bergamo, dopo aver battuto in casa il Verona, gara in cui si sono imposti con un secco 2-0. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate, pareggiando con Napoli e Milan. La Juventus, dopo un inizio negativo, è in netta ripresa e nello scorso turno è riuscita a raggiungere la zona Champions, approfittando della sconfitta atalantina. Nella gara di andata disputata lo scorso novembre, a portare a casa i tre punti è stata l’Atalanta, la quale si è imposta allo Juventus Stadium con il risultato di 0-1.

La diretta tv di Atalanta Juventus di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Atalanta Juventus, le quali si affronteranno nella gara valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. L’allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, dovrebbe schierare la sua squadra con il consueto modulo 3-4-2-1. Tra i pali sarà assente Musso, espulso nella scorsa partita. Al suo posto ci sarà Rossi, con Toloi, Demiral e Palomino davanti a lui. Questa la probabile formazione titolare dell’Atalanta: Rossi; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3. Cuadrado dovrebbe arretrare in difesa, prendendo il posto di Danilo. Torna a disposizione Locatelli, che con Zakaria e Rabiot comporrà la linea mediana. In attacco Dybala e Bernardeschi sugli esterni, con Vlahovic al centro. Ecco la probabile formazione titolare della Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Locatelli, Zakaria, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Bernardeschi.

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Atalanta Juventus di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita dal risultato incerto. La vittoria dell’Atalanta, abbinata al segno 1, è quotata 2.70. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.35. Leggermente favorita per la vittoria la Juventus, con il segno 2 quotato 2.60.

