Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il trofeo Achille e Cesare Bortolotti.

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo al via della diretta Atalanta Juventus: come abbiamo detto si gioca per il Trofeo Bortolotti, una competizione amichevole con la quale la Dea onora la memoria dei suoi presidenti. La manifestazione è stata istituita nel 1992: la Juventus curiosamente era presente nella prima edizione, un triangolare con anche il Borussia Dortmund e l’Atalanta che aveva inaugurato una serie di tre successi, spezzata nel 1995 dal Sao Paulo che si era imposto ai rigori. Il Trofeo Bortolotti non si è giocato tutti gli anni: ad esempio (anche per il Covid) è saltato tra il 2019 e il 2021, e poi ancora nel 2023 e 2024. Torna dunque dopo tre anni: l’ultima edizione aveva visto l’Atalanta ospitare l’Eintracht Francoforte che era reduce dalla vittoria in Europa League, la partita era terminata 2-2 e ai rigori l’aveva spuntata la compagine tedesca. Resta comunque che l’Atalanta ha vinto in 17 occasioni il Trofeo Bortolotti, ma possiamo anche registrare un curioso bis da parte della Sampdoria; adesso tocca alla Vecchia Signora che torna a onorare questa competizione dopo 33 anni, non resta che scoprire insieme come andranno le cose a Bergamo e quindi la parola passa al campo e ai suoi protagonisti, per l’inizio della diretta Atalanta Juventus! (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Atalanta News/ Muniz libera Lookman, in difesa un big può partire (14 Agosto 2025)

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS: AMICHEVOLE DI LUSSO!

Grande sfida la diretta Atalanta Juventus, che si gioca alle ore 20:45 presso lo Stadio di Bergamo (già Gewiss Stadium, ma non è arrivato il rinnovo con lo sponsor): un’amichevole che ufficialmente va in scena come Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, un grande antipasto di Serie A tra due big del nostro campionato.

Calciomercato Atalanta news/ Lookman, l'Inter frena sul nigeriano. El Bilal Touré al PSV (11 agosto 2025)

Atalanta Juventus è anche una bella rivalità, sviluppatasi negli anni e che in epoca recente ha portato in dote anche due finali di Coppa Italia; celebre quella del 2024 in cui avvenne la sfuriata di Massimiliano Allegri, che portò al licenziamento immediato dell’allenatore livornese dalla società bianconera.

Aspettando gli impegni ufficiali, la diretta Atalanta Juventus ci può dire tanto sullo stato di forma di due squadre che tra una settimana faranno il loro esordio in campionato ma poi saranno ancora chiamate alla Champions League: per questo l’adrenalina è parecchia anche se siamo in amichevole.

Calciomercato Atalanta news/ Muniz, trovato l'accordo per il numero nove: parti vicinissime (10 agosto 2025)

Vedremo anche in che modo Ivan Juric e Igor Tudor, che si sono “incrociati” ai tempi del Verona, intenderanno schierare le loro squadre ma, vista la portata del test, possiamo pensare che si andrà in campo con i titolari o comunque quella che viene ritenuta la formazione migliore, proviamo a fare qualche ipotesi in merito.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ATALANTA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Atalanta Juventus nessun appuntamento in tv, ma l’amichevole sarà disponibile per tutti gli abbonati su DAZN e quindi in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

Per quanto riguarda le scelte nella diretta Atalanta Juventus, l’avvento di Juric ha cambiato poco dal punto di vista tattico tra le fila della Dea: modulo 3-4-2-1 con Carnesecchi protetto da una difesa nella quale Hien e Djimsiti sono le due certezze, poi ballottaggio tra Scalvini e Kossounou per la terza maglia. A centrocampo Ederson e De Roon formano ancora la grande coppia con l’aiuto degli esterni, che possiamo individuare in Bellanova e Zappacosta ma tenendo conto della concorrenza (ad esempio il giovane Ahanor), sulla trequarti De Ketelaere e uno tra Samardzic e Daniel Maldini mentre davanti El Bilal Touré resta l’unica opzione aspettando il pieno recupero di Scamacca.

Anche Tudor gioca con il 3-4-2-1 e sembra avere le idee chiare: ipotizziamo Kalulu, Bremer e Gatti a protezione di Di Gregorio, Nico Gonzalez può tornare utile come laterale a tutta fascia (in ballottaggio con Joao Mario) mentre sull’altro versante agisce Cambiaso, già rivitalizzato dalla cura dell’allenatore croato. Nel settore nevralgico del campo ci aspettiamo Khéphrén Thuram e Locatelli, da valutare una possibile uscita di McKennie che è il jolly della squadra, davanti a questo tandem ecco che Francisco Conceiçao e Yildiz sono nettamente favoriti ma in questa amichevole potrebbero essere testati Douglas Luiz e Koopmeiners, davanti dovrebbe giocare Jonathan David.