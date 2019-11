Diretta Atalanta Juventus/ Streaming video tv: sfida di lusso al Gewiss (Serie A)

Atalanta Juventus, che sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi, inaugura la 13^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: si gioca alle ore 15:00 di sabato 23 novembre, e al Gewiss Stadium arriva un test davvero delicato per una Juventus che, ancora prima in classifica dopo la sofferta vittoria contro il Milan, se la vede con la grande rivelazione delle ultime stagioni che peraltro non ha mai perso nei quattro incroci recenti contro i bianconeri (in questo stadio) spezzando anche la serie di trionfi torinesi in Coppa Italia con un netto 3-0 lo scorso anno. E’ però una Dea che, al netto del pareggio contro il Manchester City che la tiene in corsa in Champions League, ha fatto un punto nelle ultime due partite di campionato perdendo un po’ di smalto; i bianconeri invece hanno già centrato gli ottavi del torneo europeo e vogliono proseguire la loro corsa in Serie A. Aspettiamo allora con trepidazione la diretta di Atalanta Juventus; nel frattempo diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Juventus è riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita sul canale Sky Sport Serie A, al numero 202 del decoder. In assenza di un televisore è comunque disponibile il servizio di diretta streaming video: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

In Atalanta Juventus Gian Piero Gasperini non può utilizzare gli squalificati Malinovskyi e Ilicic, potrebbe ritrovare Duvan Zapata – ma in attacco dovrebbe partire Muriel – e rischia di non avere a disposizione Freuler, rientrato prima dagli impegni con la Svizzera. Senza il centrocampista sarà cambio modulo, dunque due punte e Pasalic ad affiancare De Roon in mediana; sulle corsie laterali Hateboer e Gosens sono in vantaggio su Castagne, mentre in difesa l’ex Andrea Masiello contende una maglia a Djimsiti che se la gioca anche con Toloi e Palomino, in porta naturalmente andrà Gollini. Nella Juventus manca Alex Sandro, e rischiano anche Pjanic e Matuidi: dunque a centrocampo si scalda Bentancur che può fare il regista stretto tra Khedira e Rabiot, mentre Ramsey si gioca un posto sulla trequarti con Dybala che appare favorito su Higuain. Rientrato il caso Cristiano Ronaldo, il portoghese sarà regolarmente in campo a guidare l’attacco dei campioni; in difesa sarà De Sciglio a slittare a sinistra con Cuadrado che è ormai stabilmente il terzino destro, Bonucci e De Ligt comporranno la coppia centrale a protezione di Szczesny.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha sancito il pronostico su Atalanta Juventus, e ci dice che i bianconeri sono favoriti in una partita comunque equilibrata: il segno 1 per la vittoria della Dea vale infatti 2,90 volte la somma puntata, con una differenza minima rispetto al valore di 2,35 volte la posta assegnato all’eventualità del successo dei campioni d’Italia (segno 2). Il pareggio, ipotesi che come sempre è identificata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,50 quello che avrete messo sul piatto.



