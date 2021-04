Diretta Atalanta Juventus/ Streaming video tv: spareggio per la Champions! (Serie A)

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS: BIG MATCH AL GEWISS STADIUM!

Atalanta Juventus, in diretta dal Gewiss Stadium alle ore 15:00 di domenica 18 aprile, si gioca per la 31^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Grande spettacolo a Bergamo, dove si affrontano terza e quarta della classifica: dunque un vero e proprio spareggio per la qualificazione in Champions League, visto che il Napoli è vicinissimo e anche la Lazio può tornare sotto. Vietato sbagliare, con l’imperativo che riguarda maggiormente la Juventus per ovvie ragioni: i bianconeri hanno mancato l’ennesima campagna europea e rimanere fuori dalle prime quattro sarebbe un fallimento, senza mezze misure.

Anche l’Atalanta però, per il livello che ha raggiunto e volendo fare un ulteriore salto di qualità, sa che tornare in Champions League è un punto importante lungo il percorso; intanto, la Dea potrebbe finalmente mettere in bacheca un trofeo perché dovrà giocare la finale di Coppa Italia, proprio contro la Vecchia Signora. Intanto, vedremo come andranno le cose nella diretta di Atalanta Juventus attesa tra poche ore; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ATALANTA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Juventus verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire sui canali del loro decoder Sky; sempre ai clienti è riservata la possibilità di assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone, installandovi l’applicazione Sky Go con l’inserimento dei dati dell’abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

Per Atalanta Juventus Gian Piero Gasperini non recupera Hateboer e Pessina, e dovrà fare a meno dello squalificato Cristian Romero. Il modulo dovrebbe rimanere il 4-2-3-1, con Toloi e Gosens terzini mentre la coppia centrale davanti a Gollini sarà formata da Palomino e Djimsiti. In mediana avremo la cerniera composta da De Roon e Freuler, anche perché Pasalic farà un passo avanti andando a giocare sulla trequarti, in posizione centrale e con il supporto che gli arriverà da Malinovskyi e Muriel. Interessante la partenza del colombiano dalla sinistra, ma sempre a fare ideale tandem con il connazionale Duvan Zapata. La Juventus non rinuncia al 4-4-2 nel quale Arthur Melo e Bentancur potrebbero essere in campo contemporaneamente, formando la coppia centrale con Cuadrado avanzato sulla stessa linea e Federico Chiesa confermato sull’altro esterno; in difesa dunque avremo Danilo e Alex Sandro larghi mentre Bonucci (che rientra) e De Ligt proteggeranno il portiere Szczesny. Davanti scalpitano Kulusevski, tornato al gol domenica scorsa, e soprattutto Dybala: tuttavia, al momento Morata e Cristiano Ronaldo partono ancora favoriti per le maglie da titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha fornito il suo pronostico per Atalanta Juventus e quindi possiamo andare a controllare quello che il bookmaker ha previsto in ottica della partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita che ammonta a 2,45 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vale 3,55 volte la giocata mentre per l’affermazione degli ospiti dovrete puntare sul segno 2, e il guadagno che ne deriverebbe ammonterebbe a 2,75 volte l’importo investito.



