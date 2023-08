DIRETTA/ Atalanta Lazio Primavera video streaming tv: la Dea domina i precedenti (26 agosto 2023)

DIRETTA ATALANTA LAZIO PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Atalanta Lazio Primavera, andiamo ora a scoprire quali siano i precedenti tra queste due squadre. L’ultima volta risale alla stagione 2020-2021: troviamo qui due vittorie per l’Atalanta, dunque anche il più recente successo interno degli orobici che si erano imposti per 3-0 in una partita di metà febbraio, grazie alla doppietta di Olaf Kobacki e il gol di Lukas Vorlicky. In generale nelle ultime dieci gare l’Atalanta ha vinto per ben sette volte, con un pareggio interno senza gol nel febbraio di ormai 13 anni fa; di conseguenza sono due le vittorie della Lazio, che tra l’altro è anche riuscita a festeggiare in trasferta.

Per questo episodio bisogna andare al febbraio 2021, negli ottavi di Coppa Italia: era una gara secca e il primo tempo era stato molto bello, perché al gol nerazzurro di Vorlicky (dopo due minuti) avevano risposto in breve tempo Szymon Czyz e Simone Castigliani, ribaltando il risultato. A un quarto d’ora dal termine i giovani biancocelesti avevano fatto tris mettendo in ghiaccio vittoria e qualificazione, grazie alla rete messa a segno da Damiano Franco. Dopo due anni torna dunque la diretta di Atalanta Lazio Primavera, e ora siamo molto curiosi di scoprire come andrà a finire questa sfida… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Lazio Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Atalanta Lazio Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

IL DEBUTTO

Atalanta Lazio, in diretta sabato 26 agosto 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato Primavera 1. Tornano a giocare nel campionato Primavera i biancazzurri dopo due stagioni di purgatorio nella serie inferiore. Il 29 giugno 2021 la Lazio perse la sfida dei play out a Bologna e da allora è iniziato un lento lavoro per la risalita, conquistata nella scorsa stagione grazie al primo posto nel girone B del campionato Primavera 2.

L’impegno d’esordio non è dei più agevoli contro un’Atalanta che vanta sempre una straordinaria tradizione nel campionato Primavera ma che viene da un torneo anomalo, chiuso con una salvezza timbrata solo nelle ultimissime battute del torneo. I bergamaschi puntano dunque a tornare subito ai livelli che li hanno visti campioni d’Italia in diverse occasioni. Il 21 febbraio 2021 Lazio battuta 3-0 dall’Atalanta nell’ultimo precedente in casa dei nerazzurri, il 3 febbraio dello stesso anno i capitolini hanno vinto per l’ultima volta sul campo dei bergamaschi, in quell’occasione era una sfida di Coppa Italia Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Lazio Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano. Per l’Atalanta, Giovanni Bosi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sala; Ghezzi, Guerini, Obric , Armstrong; Manzoni, Riccio, Cassa; Bonanomi; Castiello, Vlahovic. Risponderà la Lazio allenata da Stefano Sanderra con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Magro; Bedini, Petta, Petrucci, Milani; Sardo, Di Tommaso, Napolitano; Cappelli, Serra, Balde.

ATALANTA LAZIO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Lazio Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.67, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.88, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











