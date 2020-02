Diretta Atalanta Lazio Primavera/ Streaming video tv: Dea sempre capolista

Atalanta Lazio primavera, diretta dall’arbitro Cristian Cudini, domenica 23 febbraio 2020, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1: fischio d’inizio per le ore 12.00. I bergamaschi vincendo di misura in casa del Pescara primavera con un gol di Cambiaghi hanno centrato la loro seconda vittoria consecutiva, riuscendo a ripartire dopo i ko contro la Roma in Coppa Italia e la Juventus in campionato, che avevano fatto seguito ai pareggi con Torino e Sampdoria. I bergamaschi mantengono comunque 6 punti di vantaggio sul Cagliari secondo e ben 13 sull’Inter terza. La Lazio dopo due vittorie consecutive contro Pescara ed Empoli ha pareggiato in casa contro una Sampdoria in serie sì da 9 partite, avvicinandosi a -4 dalla zona play off, pur mantenendo però solo 3 lunghezze di vantaggio sulla zona play out e non potendo dunque permettersi distrazioni, anche se l’impegno in casa della capolista è sempre sulla carta proibitivo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Atalanta Lazio primavera, sabato 22 febbraio 2020, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. L’Atalanta primavera allenata da Massimo Brambilla dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Ndiaye, Ghislandi, Okoli, Heidenreich, Ruggeri, Finardi, Panada, Ghisleni, Cambiaghi, Cortinovis, Piccoli. La Lazio primavera guidata in panchina da Leonardo Menichini sarà chiamata a rispondere con un 4-3-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Alia; Armini, Cipriano, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Marino; Shoti; Nimmermeer, Moro.



