Diretta Atalanta Lazio Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita (oggi domenica 30 novembre 2025)

DIRETTA ATALANTA LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Dominio abbastanza netto per i nerazzurri nella storia recente della diretta Atalanta Lazio Primavera, in questi ultimi minuti prima del fischio d’inizio ricordiamo infatti che i nerazzurri hanno vinto sette delle ultime dieci partite giocate contro i pari età biancocelesti, a fronte di un pareggio e due vittorie per la Lazio. Eppure, potrebbe non essere così scontato l’esito della diretta Atalanta Lazio Primavera, perché la scorsa stagione invece ha sorriso in modo chiaro ai capitolini.

Pareggio per 1-1 all’andata in casa nerazzurra domenica 1° settembre 2024 e vittoria per 1-0 in casa per la Lazio nel match di ritorno, giocato invece sabato 15 febbraio scorso. Insomma, sono numeri variegati, la Lazio ha sicuramente invertito il trend ma la storia sorride ancora all’Atalanta: per scoprire cosa ci dirà il presente è tuttavia meglio cedere la parola ai protagonisti sul campo dello Stadio Carillo Pesenti Pigna per il Campionato Primavera 1! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA LAZIO PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Atalanta Lazio Primavera in tv sarà garantita in esclusiva sul canale tematico Primavera TV, che fornirà la diretta streaming video.

ATALANTA LAZIO PRIMAVERA: DUE SQUADRE CHE DEVONO RIPARTIRE

Le posizioni in classifica sono abbastanza diverse, ma in realtà è comune la necessità di ripartire dopo un periodo poco felice per entrambe le formazioni: così possiamo presentare la diretta Atalanta Lazio Primavera, che si giocherà in terra bergamasca alle ore 11.00 di stamattina, domenica 30 novembre 2025, per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 1.

L’Atalanta Primavera se la passerebbe piuttosto bene, con 21 punti è in piena lotta per un posto ai playoff ma il pareggio sul campo del Cesena è stato il terzo nelle ultime cinque giornate, più una vittoria e una sconfitta, quindi è da ormai oltre un mese che i giovani bergamaschi viaggiano praticamente al ritmo di un punto a partita, poco per cullare grandi ambizioni.

Certo, la Lazio Primavera vorrebbe avere “problemi” di questo genere: i giovani biancocelesti hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate, con quattro sconfitte di cui l’ultima è stata in casa contro il Verona. Il totale è di appena 11 punti in classifica, incombe seriamente il rischio di lottare per evitare la retrocessione.

Il turno quindi è sulla carta favorevole ai padroni di casa, che vorranno approfittare della diretta Atalanta Lazio Primavera per tornare a vincere, però attenzione che il periodo non è splendido nemmeno per i nerazzurri e allora potrebbero essere gli ospiti a cercare il guizzo per risollevare la testa.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO PRIMAVERA

Giovanni Bosi potrebbe schierare i nerazzurri con il modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni della diretta Atalanta Lazio Primavera, in attacco spazio a capitan Baldo con Cakolli, a centrocampo la cabina di regia è affidata a Gasparello e in difesa dovrebbe essere Isoa a guidare il reparto a tre dell’Atalanta Primavera davanti al portiere Zanchi.

Mister Francesco Punzi invece nella Lazio dovrà fare i conti con le squalifiche di Calvani e Munoz, per cui in difesa potrebbe essere titolare Trifelli come terzino sinistro e nel centrocampo a tre un nome caldo potrebbe essere Baldi. Il modulo è il 4-3-3, in attacco Gelli a destra a Fernandes a sinistra potrebbero affiancare il centravanti Sulejmani.