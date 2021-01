Diretta Atalanta Lazio/ Streaming video DAZN: prosegue la sfida infinita (Serie A)

DIRETTA ATALANTA LAZIO: SUBITO REMATCH!

Atalanta Lazio, in diretta dal Gewiss Stadium alle ore 15:00 di domenica 31 gennaio, si gioca per la 20^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021 ed è particolarmente intrigante per almeno due motivi. Il primo è che queste due squadre sono belle da vedere e possono praticare un calcio incisivo e fatto di tante occasioni create; il secondo ovviamente è che solo quattro giorni fa si sono incrociate nei quarti di Coppa Italia, dando spettacolo in 90 minuti che tra gol (ben cinque, con un paio di botta e risposta entusiasmanti), rigore sbagliato ed espulsione hanno qualificato la Dea alla semifinale per la seconda volta negli ultimi tre anni.

È successo di tutto qui a Bergamo, e ovviamente ci aspettiamo qualcosa di simile anche oggi; intanto entrambe le compagini stanno bene, l’Atalanta ha schiantato il Milan nel suo ultimo impegno mentre la Lazio è stata in grado di rimontare il Sassuolo, dunque stanno provando a risalire la corrente perché l’obiettivo principale resta quello di qualificarsi alla prossima Champions League. Sarà particolarmente interessante valutare come andranno le cose nella diretta di Atalanta Lazio; mentre aspettiamo che la partita cominci proviamo a fare una breve valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ATALANTA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Lazio sarà disponibile su DAZN1: il canale, al numero 209 del decoder satellitare, sarà aperto agli abbonati Sky da almeno tre anni che potranno quindi seguire la partita pur non avendo sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN. La quale ovviamente sarà attivabile dai suoi clienti per la visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

Con la squalifica di Gosens, in Atalanta Lazio il sempre più positivo Maehle avrà un’altra occasione: stavolta a sinistra, ma Hateboer non è al top e quindi potrebbe esserci spazio per il giovane Ruggeri che farebbe nuovamente cambiare corsia al danese. Per il resto, dovremmo rivedere Toloi nel terzetto difensivo (con Cristian Romero e uno tra Djimsiti e Palomino), poi De Roon a comporre la mediana insieme a Freuler e una linea di trequartisti con Ilicic al fianco di Pessina. La prima punta dovrebbe essere Duvan Zapata, visto che in Coppa Italia il titolare è stato Muriel. Nella Lazio Luis Alberto potrebbe farcela dopo l’appendicite: al momento lo spagnolo viaggia verso la panchina con Akpa Akpro titolare, ma non sono escluse sorprese. Mancherà Luiz Felipe, quindi Patric titolare nella difesa completata da Acerbi e Stefan Radu con Reina confermato in porta, ormai titolare a scapito di Strakosha. In mediana ci saranno ovviamente Sergej Milinkovic-Savic e Lucas Leiva; Manuel Lazzari e Marusic (favorito su Fares) correranno sugli esterni, Immobile e Joaquin Correa tornano dal primo minuto ma Simone Inzaghi potrebbe anche puntare su Caicedo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Atalanta Lazio, e allora andiamo subito a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,75 volte la posta contro il valore di 4,25 che è stato posto sul segno 2, che identifica ovviamente l’eventualità del successo ospite. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



