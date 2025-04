DIRETTA ATALANTA LAZIO (RISULTATO 0-0): CHANCE PER DELE-BASHIRU

Al 30’ la Lazio si rende pericolosa con un preciso passaggio di Zaccagni per Dele-Bashiru, che supera Carnesecchi in uscita con uno scavetto ma Kolasinac devia in corner ripiegando di testa. Al 34’ la Lazio perde Nuno Tavares, appena rientrato da un infortunio, per un nuovo problema muscolare, sostituito da Luca Pellegrini. Al 38’ Rovella viene ammonito, mentre Kolasinac e Lookman guadagnano un altro angolo per la squadra ospite. Sugli sviluppi Retegui arriva alla conclusione ma il tiro viene bloccato. Dopo 3′ di recupero, il primo tempo si conclude sullo 0-0 al Gewiss Stadium. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Sorrento Messina (risultato 1-0) streaming video tv: vantaggio di Rossetti! (Serie C 6 aprile 2025)

Diretta Atalanta Lazio streaming video, dove seguire la partita

La diretta Atalanta Lazio avrà luogo al Gewiss Stadium e sarà trasmessa dalle 18.00 come tutte le partite della competizione tramite i piani Standard e Plus di Dazn che potranno essere utilizzati previa sottoscrizione dell’abbonamento per lo streaming sul sito o l’applicazione o per la visione tramite i canali Dazn e Dazn1, disponibili però solo per i clienti Sky.

Diretta Catania Avellino/ Streaming video e tv: i Lupi non vogliono perdere la vetta (Serie C, 6 aprile 2025)

ROVELLA E BELAHYANE ATTENTI NELLE CHIUSURE

Nel primo tempo, il match è ricco di azioni veloci. Al 4’, Dele-Bashiru tenta un cross dalla sinistra, ma viene bloccato. Al 8’, Lookman batte un angolo che Kolasinac prolunga di testa, ma Nuno Tavares è pronto ad anticipare l’avversario. Cuadrado prova a servire un altro cross, ma la palla finisce fuori. Al 17’, Rovella si fa notare con una chiusura difensiva efficace, mentre Dele-Bashiru spreca una buona occasione di contropiede, servendo un passaggio troppo profondo per Dia che sarebbe andato centralmente in porta. L’Atalanta risponde con Belahyane che ferma un pericoloso passaggio per Retegui. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Renate Triestina (risultato 0-0) streaming video tv: Frare evita il peggio! (6 aprile 2025)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Possiamo finalmente dare il via alla diretta Atalanta Lazio, ricordando un fatto curioso e cioè che la squadra biancoceleste è stata la prima avversaria di Gian Piero Gasperini come allenatore della Dea. All’epoca nessuno poteva prevedere quello che poi sarebbe accaduto a Bergamo, anche perché quell’Atalanta aveva perso 3-4: anche la Lazio era all’inizio di un bel ciclo, quello di Simone Inzaghi di fatto aperto per l’incredibile dietrofront di Marcelo Bielsa: se pensiamo che la Dea, dopo quattro sconfitte in cinque giornate, stava per esonerare Gasperini possiamo parlare ampiamente di sliding doors per entrambe le società. All’Atalanta non erano serviti due gol di Franck Kessié e quello di Andrea Petagna; di quella squadra oggi l’unico superstite è Rafael Toloi mentre tra le fila biancocelesti non è rimasto nessuno.

Fa abbastanza impressione leggere alcuni nomi e soprattutto quelli di casa nerazzurra, con i vari Caldara (poi sfortunato), Spinazzola e appunto Kessie lanciati da Gasperini. Sono passati otto anni e mezzo: davvero tanto tempo e questa potrebbe essere l’ultima del Gasp atalantino contro le aquile, parola al campo e dopo le formazioni ufficiali possiamo seguire la diretta Atalanta Lazio! ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Cuadrado, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini LAZIO (4-2-3-1): Mandas; M. Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni (agg. di Claudio Franceschini)

Atalanta Lazio, biancocelesti vogliono l’Europa

Una delle partite più attese della prossima giornata di Serie A non può che essere la diretta Atalanta Lazio in cui le due formazioni coinvolte cercheranno di tornare alla vittoria dopo due turni di campionato non esattamente positivi che hanno creato un intoppo nella corsa verso gli obiettivi principali che le squadre stavano inseguendo, i bergamaschi dopo la sconfitta 1-0 in casa con la Fiorentina cercano il riscatto e la vittoria che li riporti a ridosso delle prime due squadre della Serie A per cercare di impensierirle per la lotta scudetto.

I biancocelesti invece nonostante una stagione assolutamente al di sopra delle aspettative hanno perso diverse occasioni con le ultime partite e dalla qualificazione in Champions League sono scesi in classifica fino a rimanere esclusi dalle competizioni europee.

Formazioni Atalanta Lazio, probabili ventidue in campo

Nonostante le ultime sconfitte Gian Piero Gasperini dovrebbe affidarsi ai soliti undici anche per la diretta Atalanta Lazio schierando Carnesecchi tra i pali, 3 difensori Kolasinac, Hien e Djimsiti, 4 uomini a centrocampo, Bellanova, de Roon, Ederson e Zappacosta, 2 trequartisti Lookman e De Ketelaere e 1 solo attaccante, il capocannoniere Retegui. il 4-2-3-1 con cui si presenterà Marco Baroni invece avrà Provedel, Marusic, Romagnoli, Gila e Nuno Tavares, Rovella e Vecino, Zaccagni, Dia e Isaksen, Noslin, con alcuni cambi forzati e non rispetto al pareggio 1-1 con il Torino.

Diretta Atalanta Lazio, quote e possibile esito finale

Entrambe le formazioni della diretta Atalanta Lazio avranno il coltello tra i denti per riuscire a strappare agli avversari la vittoria e i conseguenti tre punti che in classifica farebbero una grossa differenza in entrambi i percorsi, i neroblù sono sulla carta una rosa di livello maggiore ma come ha anche dimostrato la sfida d’andata il risultato potrebbe non essere da dare per scontato.

Tra i bookmakers comunque la maggioranza vede la vittoria dell’Atalanta come risultato più facile da vedere a fine partita tanto che Sisal la quota a 1,65, il pareggio tra le due è invece pagato 3.70 mentre la vittoria della Lazio è segnalata a 4.90.