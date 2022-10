Diretta/ Atalanta Lazio streaming video tv: Gasperini-Sarri a confronto (Serie A)

DIRETTA ATALANTA LAZIO: SARRI SENZA IMMOBILE…

Atalanta-Lazio, in diretta domenica 23 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie A. Gasperini-Sarri a confronto, sfida dalla qualità tattica importante con al momento i bergamaschi al secondo posto in classifica a quota 24 punti e la Lazio quinta, 3 lunghezze indietro. I nerazzurri hanno battuto il Sassuolo in casa, la Lazio pareggiato all’Olimpico contro l’Udinese nell’ultimo impegno.

La Lazio dovrà misurarsi con l’assenza del suo capitano e capocannoniere storico, Ciro Immobile, fermo per un problema muscolare, mentre Gasperini potrebbe reinserire Djimsiti o Zapata, anche a partita in corso, ormai recuperati. Il 30 ottobre 2021 è terminato 2-2 l’ultimo precedente a Bergamo tra le due squadre, pari in extremis dell’Atalanta che aveva perduto la sfida precedente in casa contro la Lazio, 1-3 il 31 maggio 2021. Ultimo successo bergamasco tra le mura amiche contro i biancazzurri, il 3-2 del 24 giugno 2020.

COME VEDERE LA PARTITA ATALANTA LAZIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Atalanta Lazio non sarà una di quelle che per questa 11^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Atalanta Lazio sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Lazio, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Muriel. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











