Ci siamo, con la diretta Atalanta Lazio andiamo a vivere una partita interessante, tra due squadre che per i dettami dei loro allenatori giocano un calcio diverso e che per il momento, dal punto di vista dell’efficacia, favorisce la Dea che, sarà curioso ma è così, in questo momento del campionato ha fatto 3 punti in più rispetto a quelli che Gian Piero Gasperini aveva raccolto dopo sei giornate dell’ultimo torneo, detto però che era partito a rilento per poi riprendersi, ma comunque questo è un punto a favore di Ivan Juric che qualcuno voleva esonerato in poco tempo, e invece sta facendo molto bene con l’Atalanta. Ha raccolto meno Maurizio Sarri, sul quale si può fare un paragone con il primo anno biancoceleste del ciclo precedente.

Stagione 2021-2022, 11 punti raccolti con anche un 6-1 allo Spezia e soprattutto il 3-2 nel derby, perso quest’anno. Il calciomercato bloccato ha influito ma i biancocelesti per ora non girano, adesso arriva comunque la diretta Atalanta Lazio e chissà che le cose possano prendere un’altra piega, intanto leggiamo le formazioni ufficiali perché si comincia! ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Lookman, Sulemana; De Ketelare. Allenatore: Ivan Juric LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ATALANTA LAZIO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Atalanta Lazio viene garantita anche in tv, grazie a Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; per la diretta streaming video invece l’appuntamento sarà come sempre su DAZN.

ATALANTA LAZIO: PER RISALIRE LA CORRENTE!

Possiamo dire che la diretta Atalanta Lazio sia affascinante, perché a Bergamo si affrontano due squadre abituate a lottare per le posizioni europee: alle ore 18:00 di domenica 19 ottobre 2025 spazio al match nella settima giornata di Serie A 2025-2026, come ritroveremo queste compagini dopo la sosta?

Domanda lecita, anche perché l’Atalanta aveva iniziato una bella rimonta; a dire il vero ha pareggiato le ultime due partite (contro Juventus e Como) ma dando la sensazione di riuscire finalmente a imporre il suo gioco come ai tempi di Gian Piero Gasperini, dunque una bella risposta fornita da un Ivan Juric sempre sotto esame.

Anche la Lazio, dopo la delusione del derby, sembra poter risalire la corrente: in piena emergenza a centrocampo i biancocelesti hanno demolito il Genoa a Marassi e poi hanno mostrato grande carattere nell’andare a riprendere il Torino, in una partita in cui la Lazio aveva subito una rimonta bruciante.

Sono allora questi i temi che ci introducono alla diretta Atalanta Lazio, o almeno alcuni di essi; un altro risiede naturalmente nelle scelte che i due allenatori opereranno tra poco, e allora possiamo andare a studiare insieme le probabili formazioni di una partita che promette scintille e spettacolo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

Senza Bellanova e Kossounou, Juric perde due pedine importanti per la diretta Atalanta Lazio e allora in difesa è un ballottaggio tra Scalvini e Ahanor che può essere utilizzato come braccetto, Hien e Djimsiti verso la conferma davanti a Carnesecchi mentre sulle corsie c’è sempre Zalewski a sinistra, e sulla destra torna titolare Zappacosta anche se ultimamente Juric ha lanciato Bernasconi. In mezzo al campo il rientro di Ederson ha consentito di formare la super coppia con De Roon; dovremmo poi avere Sulemana sulla trequarti con il testa a testa De Ketelaere-Samardzic per l’altra maglia, come prima punta invece giocherà Krstovic.

Sarri ritrova Guendouzi dopo la squalifica e ovviamente lo manda in campo con Basic e Cataldi, sempre out invece Dele-Bashiru e Rovella; Gila e Alessio Romagnoli sono i due centrali davanti a Provedel, con Marusic e Nuno Tavares che senza troppe sorprese dovrebbero correre sulle fasce come terzini (ma Hysaj potrebbe essere impiegato a destra). I dubbi casomai sono davanti, dove la Lazio ha perso Castellanos: Isaksen è rientrato ma potrebbe ancora cedere il passo a Noslin, Pedro o Boulaye Dia per fare il centravanti di movimento e l’unico non in discussione sembra essere Cancellieri, reduce dalla doppietta contro il Torino.

QUOTE E PRONOSTICO ATALANTA LAZIO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la diretta Atalanta Lazio indicano nella Dea la squadra favorita, grazie al valore da 1,75 volte quanto messo sul piatto per il segno 1 contro il 4,10 che è invece l’importo che andreste a guadagnare con il segno 2, per il successo dei biancocelesti. Questa partita potrebbe però terminare in parità: se andasse in questo modo, chi avrà puntato sul segno X guadagnerà una somma corrispondente a 3,85 volte la posta in palio.