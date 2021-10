DIRETTA ATALANTA LAZIO: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Atalanta Lazio, possiamo naturalmente dire qualcosa in più circa la storia di questa partita dalla tradizione molto ricca, che solo in Serie A vanta ben 106 precedenti con un bilancio di 36 vittorie per l’Atalanta e 30 successi della Lazio più 40 pareggi, con 132 reti all’attivo per i nerazzurri bergamaschi e 126 gol segnati dai biancocelesti capitolini. Negli ultimi dieci precedenti ufficiali, l’Atalanta ha consolidato questa superiorità con cinque successi più tre pareggi a fronte di due sole vittorie per la Lazio.

Partite che sono state molto spesso spettacolari: due stagioni fa avevamo avuto il pareggio per 3-3 a Roma con rimonta della Lazio e il successo per 3-2 dell’Atalanta a Bergamo, in questo caso con rimonta nerazzurra. Nello scorso campionato doppio colpaccio esterno: 1-4 per l’Atalanta a Roma e 1-3 per la Lazio a Bergamo, ma la Dea vinse anche nei quarti di Coppa Italia, in quel caso fu 3-2 casalingo al Gewiss Stadium, il totale fa 25 gol nelle ultime cinque partite. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATALANTA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Lazio non sarà disponibile sui canali della nostra televisione perchè, per fascia oraria, questa partita non è una di quelle che vengono “concesse” al satellite nella 11^ giornata. Dunque, l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN che da quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie A, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

ATALANTA LAZIO: DUE SQUADRE IN RIPRESA!

Atalanta Lazio, che è in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, si gioca alle ore 15:00 di sabato 30 ottobre ed è la partita che inaugura la 11^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Un match potenzialmente spettacolare, con un incrocio tra due allenatori che sono sempre stati riconosciuti come fautori di calcio champagne ed efficace: in questo momento la Lazio è ancora piuttosto ondivaga, in trasferta non ha ancora trovato il passo giusto ma nel turno infrasettimanale ha piegato di misura la Fiorentina, per una vittoria che dà fiducia e potrebbe rappresentare una svolta per Maurizio Sarri.

Ha vinto anche l’Atalanta, che continua a concedere gol ma se non altro ha rimontato subito la Sampdoria, centrando 3 punti a Marassi: successo prezioso per continuare a rimanere ancorati alla zona Champions League, e ora si torna nel proprio stadio per provare a vincere il big match. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Atalanta Lazio; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

In Atalanta Lazio Gian Piero Gasperini sarà senza lo squalificato Palomino: rientra però Rafa Toloi che dunque dovrebbe completare una difesa che prevede Demiral e Lovato, con De Roon che dunque potrebbe essere riportato a centrocampo a fare coppia con Freuler. Sportiello insidia Musso per la porta, in mezzo potrebbe comunque giocare Pasalic (ma occhio a Koopmeiners) con gli esterni che saranno inevitabilmente Zappacosta e Maehle; soliti dubbi davanti, ma si va verso la maglia per Malinovskiy e Ilicic con Muriel che, non impiegato nel turno infrasettimanale, potrebbe giocare per Duvan Zapata o essere risparmiato per essere titolare in Champions League.

Nella Lazio che va a Bergamo c’è il solito dubbio Luis Alberto: Maurizio Sarri lo ha fatto giocare mercoledì, stavolta dunque potrebbe farlo tornare in panchina richiamando Akpa Akpro (o Basic) e rimettendo titolare Lucas Leiva, con la conferma del solo Sergej Milinkovic-Savic rispetto alla Fiorentina. Da valutare Luiz Felipe, acciaccato nell’infrasettimanale: pronto uno tra Stefan Radu e Patric per affiancare Acerbi, in porta andrà Reina mentre sugli esterni ci saranno Manuel Lazzari e Hysaj. Felipe Anderson, Pedro e Immobile comporranno il tridente offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha proposto il suo pronostico su Atalanta Lazio, e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,95 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del segno X che regola il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,90 volte la vostra puntata mentre con la vittoria degli ospiti, per la quale dovrete puntare sul segno 2, andreste a guadagnare una cifra che ammonta a 3,50 volte l’importo investito.

