Diretta/ Atalanta Lazio (risultato 1-0) video streaming tv: colpisce Pasalic! (4 febbraio 2024)

DIRETTA ATALANTA LAZIO (RISULTATO 1-0): COLPISCE PASALIC!

La Lazio parte forte con un filtrante di Luis Alberto per Felipe Anderson, che non controlla però bene favorendo l’uscita di Carnesecchi. Al 6′ prima chance importante per l’Atalanta, De Ketelaere sfonda a sinistra superando Gila e crossa nel mezzo, dove Pasalic gira a lato, col croato successivamente ammonito per un fallo su Castellanos. Al quarto d’ora bel cross di Miranchuk sulla testa di Kolasinac, gran risposta di Provedel. Il portiere biancazzurro è però costretto a capitolare al 17′, ancora cross di De Ketelaere e sponda di Scalvini per Pasalic, che può stoppare e girare a rete tra i centrali della Lazio. L’Atalanta gioca a gran ritmo e al 25′ va di nuovo alla conclusione, con una gran botta di Kolasinac fuori misura. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Atalanta Sampdoria Primavera (risultato finale 1-1): la riprende Uberti! (oggi 3 febbraio 2024)

ATALANTA LAZIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Atalanta Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Atalanta Lazio sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

Diretta/ Atalanta Udinese (risultato finale 2-0): Muriel sfiora il tris (Serie A, 27 gennaio 2024)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Prima di immergerci insieme nel rettangolo da gioco della diretta di Atalanta Lazio, vediamo insieme le statistiche che aleggiano sulle due squadre. L’Atalanta si distingue per la sua capacità di segnare nei momenti finali delle partite, con il 27% dei gol realizzati negli ultimi minuti di gioco, ossia quelli che vanno dal 76esimo al 90esimo. Spostandoci in casa lazio, i biancocelesti hanno una percentuale più elevata nei primi 15 minuti, con il 25% dei gol realizzati in questo lasso di tempo. Una curiosità statistica divertente: la squadra capitolina segna la maggior parte dei suoi gol sotto la curva della squadra avversaria, sono infatti 2 le reti segnate sotto la nord in questa stagione.

Diretta/ Monza Atalanta Primavera (risultato finale 2-2): Antunovic pareggia al 91'! (oggi 26 gennaio 2024)

Numericamente il risultato finale da un punto di vista statistico è di 2-1, questo dovrebbe i qualche modo favorire i padroni di casa, ma vedremo se gli dei del calcio saranno d’accordo. Noi ci spostiamo sulle formazioni ufficiali, la diretta di Atalanta Lazio ormai sta per avere il suo inizio e noi come voi, non vogliamo assolutamente perderlo. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Al. Miranchuk. Allenatore: Gian Piero Gasperini LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Gila, A. Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri (agg. Gianmarco Mannara)

ATALANTA LAZIO: SARRI VS GASPERINI!

Atalanta Lazio, in diretta domenica 4 febbraio 2024 alle ore 18.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gasperini sta gradualmente mostrando il suo potenziale, guadagnando 10 punti nelle ultime 4 partite e salendo da sola al terzo posto con 36 punti. La Dea ha consolidato anche il suo reparto difensivo, subendo solo 2 gol nelle ultime gare, dimostrando solidità e concentrazione contro Lecce, Frosinone e nell’ultimo successo sull’Udinese. Con la semifinale di Coppa e gli ottavi di finale in Europa League, la squadra di Gasperini può guardare con soddisfazione a questa prima parte di stagione.

Dopo un inizio più silenzioso, anche la squadra di Sarri sta emergendo, avvicinandosi alla zona Champions con una serie di risultati positivi. L’organico di patron Lotito è di alto livello e pronto a lottare per la tanto ambita quarta posizione, sia per il prestigio che per gli aspetti economici rilevanti. Nell’ultimo turno, la partita contro il Napoli è stata equilibrata, con le difese che hanno prevalso sugli attacchi. Il ritorno di Immobile dalla squalifica in avanti è un elemento chiave, e il centravanti sarà sicuramente un fattore determinante. Castellanos inizierà dalla panchina, ma sarà pronto a subentrare durante la partita, dato il suo buon rendimento.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Lazio, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini, Ruggeri, Ederson, De Roon, Holm, Pasalic, De Ketelaere, Miranchuk. A Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

ATALANTA LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA