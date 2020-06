Diretta Atalanta Lazio/ Streaming video tv: spettacolo al Gewiss Stadium (Serie A)

Atalanta Lazio sarà diretta dal signor Orsato, si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 24 luglio ed è valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. E’ un grande peccato che le porte del Gewiss Stadium siano chiuse per le misure di distanziamento sociale adottate nell’emergenza Coronavirus: questa partita rimane una delle più affascinanti nell’attuale panorama del calcio italiano, mette a confronto due grandi sorprese che sono anche quelle che esprimono il gioco migliore. L’anno scorso non a caso sono arrivate in finale di Coppa Italia, già all’andata hanno dato vita a una sfida affascinante e ora sognano in grande, anche se gli obiettivi sono diversi. Per l’Atalanta potrebbe esserci il secondo pass consecutivo per quella Champions League che peraltro potrebbe anche essere vinta in agosto, considerata la Final Eight di Lisbona che potrebbe spazzare via qualunque pronostico precedente legato ai rapporti di forza; la Lazio invece vuole lo scudetto, è riuscita a rimanere incollata alla Juventus e staccare l’Inter (battendola in rimonta), ha già vinto contro entrambe le rivali e questo sembra davvero essere l’anno buono per festeggiare. Aspettando dunque che la diretta di Atalanta Lazio prenda il via, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Lazio verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno avervi accesso attraverso il loro decoder di Sky e visitando uno dei canali principali del bouquet. In assenza di un televisore, come di consueto ci sarà la possibilità di assistere a questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

Per Atalanta Lazio Gian Piero Gasperini non cambia ovviamente il suo modulo, ma potrebbe dare campo a qualche giocatore che solitamente sarebbe destinato alla panchina. E’ il caso di Caldara, che può prendersi il centro della difesa stretto tra Rafa Toloi e Palomino, ma anche del portiere Sportiello che non di rado in questa stagione ha sostituito il titolare Gollini. Sulla fascia destra si rinnova il duello tra Hateboer e Castagne, dall’altra parte Gosens è praticamente certo del posto mentre in mezzo ci sarà Freuler, visto che Pasalic è out per squalifica. Davanti, con Ilicic e il Papu Gomez, favorito Duvan Zapata ma attenzione al connazionale Muriel. Simone Inzaghi non avrà a disposizione Luiz Felipe e Lulic: questo significa che nella difesa a tre, con Acerbi e Stefan Radu, dovrebbe giocare Patric che è favorito su Bastos, con Strakosha ovviamente a difendere i pali della porta. A prendere il posto del capitano sarà invece Marusic, che ritrova una maglia da titolare ma cambiando la corsia di spinta; dall’altra parte è confermato infatti Manuel Lazzari, così come non ci sono dubbi circa la titolarità di Jony e delle due mezzali Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. Ad accompagnare il capocannoniere Ciro Immobile, favorito Joaquin Correa: tuttavia Caicedo spera di ottenere un posto da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito il suo pronostico su Atalanta Lazio, indicando nella Dea la squadra favorita ma con grande equilibrio: il segno 1 per la vittoria casalinga degli orobici vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 2,95 che accompagna l’ipotesi del segno 2 per il successo dei biancocelesti. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, porta in dote un importo che ammonta a 3,60 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



