DIRETTA ATALANTA LECCE PRIMAVERA, SFIDA EQUILIBRATA

L’Atalanta Primavera si gioca punti pesanti nella corsa alla salvezza, mentre il Lecce affronta questa trasferta senza particolari pressioni, nella diretta Atalanta Lecce Primavera, in onda domenica 16 marzo alle ore 11. La formazione nerazzurra è sedicesima in classifica con 33 punti, a +4 dalla zona playout occupata dal Bologna, e sta pagando il prezzo delle tante giovani promesse promosse in Under 23. Dopo quattro sconfitte consecutive contro Bologna, Milan, Fiorentina e Lazio, la squadra di Giovanni Bosi ha ritrovato la vittoria nella scorsa giornata, imponendosi 2-0 sul campo del Genoa. Un risultato che ha ridato fiducia all’ambiente, ma la strada per la salvezza resta impervia.

Il Lecce, invece, occupa l’undicesima posizione con 40 punti e non ha più grandi obiettivi di classifica. I salentini, reduci da un periodo positivo con tre vittorie consecutive, hanno rallentato il passo nell’ultimo turno, subendo una sconfitta di misura contro il Milan per 1-0. Ora, i ragazzi di Giuseppe Scurto vogliono reagire, ma troveranno di fronte un’Atalanta affamata di punti e determinata a sfruttare il fattore campo. Sarà una sfida equilibrata, con i nerazzurri chiamati a dare il massimo per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa della classifica.

DIRETTA ATALANTA LECCE PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta Lecce Primaverasarà disponibile in diretta il 16 marzo alle ore 11 su Sportitalia, che trasmette il campionato Primavera 1. Gli utenti potranno seguire la partita in streaming gratuito tramite il sito ufficiale di Sportitalia.

ATALANTA LECCE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Atalanta di Giovanni Bosi si prepara a scendere in campo con un undici competitivo: Zanchi in porta, difesa composta da Gobbo, Simonetto, Bonanomi e Gariani. A centrocampo spazio a Baldo e Artesani con Steffanoni a supporto delle punte. Il tridente offensivo vedrà in campo Ramaj, Idele e Comi.

Dall’altra parte, il Lecce di Giuseppe Scurto risponde con Răfăilă tra i pali, difesa con Esposito, Addo, Pehlivanov e Gorter. A centrocampo agiranno Winkelmann, Kovac e Yilmaz, mentre il reparto avanzato sarà composto da Ubani, Scott e Bertolucci.

ATALANTA LECCE PRIMAVERA, LE QUOTE

Secondo i bookmakers come Sisal il risultato più probabile della diretta Atalanta Lecce Primavera è la vittoria dell’Atalanta con una quota di 1.83, più difficile invece la vittoria del Lecce quotata a 3.50 mentre quasi impossibile il pareggio con quota pari a 3.80