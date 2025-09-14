Diretta Atalanta Lecce streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 3^ giornata di Serie A.

DIRETTA ATALANTA LECCE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Vediamo insieme un po’ di numeri in attesa del fischio iniziale della diretta di Atalanta Lecce, match davvero molto importante per la Dea per cercare di guadagnare punti per non perdere il passo con le altre. I bergamaschi sono tra le squadre con il miglior rendimento offensivo, con quasi 2 gol segnati a gara e un xG medio superiore a 2, a conferma di una produzione continua e di alta qualità. Anche dietro i nerazzurri mantengono solidità, con meno di un gol subito per partita. Il Lecce, al contrario, ha numeri più contenuti: segna poco più di 1 gol a gara, con un xG intorno a 0,9, e concede circa 1,5 reti di media.

Il confronto racconta quindi di un’Atalanta superiore per ritmo e volume di gioco, mentre il Lecce dovrà aggrapparsi a compattezza e ripartenze per restare in partita. Vedremo se tutto ciò basterà per portare i tre punti alla squadra di Juric, ormai siamo ad un passo dal fischio iniziale della diretta di Atalanta Lecce, non cambiate pagina ma anzi aggiornatela perché tra poco inizierà il nostro solito commento live! ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Sulemana, De Ketelaere; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric LECCE (4-3-3): W. Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; Sala, L. Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Stulic, R. Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco (agg. Gianmarco Mannara)

ATALANTA LECCE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

In tv potrete seguire la diretta Atalanta Lecce solo se abbonati alle due piattaforme principali: il canale è DAZN1, di conseguenza la diretta streaming video del match sarà su DAZN.

ATALANTA LECCE: UN’OCCASIONE PER LA DEA!

Siamo vicini alla diretta Atalanta Lecce, partita che va in scena a Bergamo alle ore 15:00 di domenica 14 settembre: siamo ovviamente nella terza giornata della Serie A 2025-2026, e dopo la sosta per le nazionali entrambe le squadre sono ancora impegnate nella caccia alla loro prima vittoria.

Chiaramente un dato non troppo brillante per l’Atalanta, che ci aveva abituato a ben altro; l’addio di Gian Piero Gasperini però va assorbito e non è immediato, Ivan Juric ha già mostrato qualcosa ma intanto la Dea è stata fermata sia dal Pisa che dal Parma, non sfruttando un calendario particolarmente favorevole.

Il Lecce è partito per conquistare un’altra salvezza, dunque ci sta che possa faticare; intanto il pareggio contro il Genoa non è stato nemmeno troppo negativo, poi sconfitta al Via del Mare contro un Milan ferito e dunque un punto in classifica.

Per la diretta Atalanta Lecce esploriamo allora i bassifondi della classifica, per scoprire quello che succederà sul terreno di gioco dovremo aspettare ma intanto andiamo a valutare quali possano essere le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LECCE

Nella diretta Atalanta Lecce Juric perde ancora Scamacca: sarà l’occasione per vedere all’opera il grande ex Krstovic come titolare, il montenegrino guida una linea offensiva che per la Dea potrebbe essere completata da Sulemana (in vantaggio su Samardzic) e De Ketelaere, in mezzo invece manca ancora Ederson e quindi spazio a Pasalic per affiancare De Roon, con Bellanova titolare a destra e Zalewski che si prenderà la corsia mancina. In difesa si è fermato Kossounou, quindi ecco Scalvini a fare reparto con Hien e Djimsiti mentre in porta andrà ovviamente Carnesecchi.

Eusebio Di Francesco sostituisce Krstovic con uno tra Camarda e Stulic: favorito l’ex Milan, con lui nel tridente ecco Pierotti sicuro del posto a destra mentre sull’altro versante del campo Tete Morente deve vincere la concorrenza di Riccardo Sottil, a caccia di riscatto nel Lecce. Ci saranno Lassana Coulibaly e Ramadani in zona mediana, Kaba invece è in ballottaggio con Medon Berisha, già campione d’Italia con la Primavera; in difesa Tiago Gabriel, in assenza di Jean, dovrebbe essere il centrale che andrà a posizionarsi al fianco di Gaspar, Danilo Veiga a destra e Gallo a sinistra con Wladimiro Falcone ovviamente tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO ATALANTA LECCE

Nettamente a favore della Dea il pronostico sulla diretta Atalanta Lecce, perché la Snai garantisce una vincita pari a 1,40 volte la posta in palio per il segno 1 sulla sua vittoria, per contro il segno 2 che identifica il successo dei salentini vi farebbe guadagnare ben 7,00 volte la somma messa sul piatto e infine arriviamo al segno X sul quale puntare per il pareggio, con una quota che per questo bookmaker corrisponde a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire.