DIRETTA ATALANTA LECCE (RISULTATO FINALE 1-1): DOMINA IL RICORDO DI GRAZIANO FIORITA

La partita tra Atalanta e Lecce termina 1-1, in un incontro dove il calcio è sembrato quasi in secondo piano. Il pareggio lascia un retrogusto amaro, soprattutto per i giallorossi, che questa settimana hanno dovuto affrontare la tragica perdita di Graziano Fiorita, un evento che ha segnato profondamente i 45 minuti di gioco, con applausi e striscioni in suo onore da parte del pubblico nerazzurro. Il Lecce, con la maglia bianca e la scritta “nessun valore, nessun colore”, ha portato avanti una protesta silenziosa contro la decisione della Lega Serie A di posticipare la partita di sole 48 ore. Nonostante la frenata dell’Inter, l’Atalanta non riesce a sfruttare l’occasione, mentre il Lecce guadagna un piccolo, ma importante passo verso la salvezza. (agg. di Fabio Belli)

PIEROTTI SI DIVORA IL RADDOPPIO!

Dopo l’intervallo, Gasperini effettua una sostituzione nell’Atalanta: Bellanova lascia il campo per far posto a Cuadrado. Al 4’ arriva il primo cartellino giallo del match, con Gallo ammonito per un intervento in ritardo su Cuadrado. All’11’ il Lecce ha una clamorosa opportunità per raddoppiare: Pierotti, a due passi dalla porta, sbaglia clamorosamente su assist di Coulibaly. Carnesecchi è bravo a coprire lo spazio e a evitare il gol. Gasperini effettua ulteriori cambi al 14’, sostituendo Kossounou con Ruggeri, e al 19’ mandando in campo De Ketelaere al posto di Pasalic. Al 23’ Karlsson commette un fallo in ritardo su Cuadrado, e l’arbitro assegna un calcio di rigore. Retegui trasforma con una battuta centrale, segnando il suo ventiquattresimo gol in campionato. (agg. di Fabio Belli)

SALENTINI AVANTI ALL’INTERVALLO

Colpita dallo svantaggio, l’Atalanta prova a reagire: al 36’ Pasalic calcia da posizione favorevole, ma Falcone si oppone con un’ottima parata. Poco dopo, un’incomprensione tra Bellanova e Carnesecchi rischia di favorire il Lecce, che però non riesce a capitalizzare. Nei minuti di recupero arriva un’altra chance per i bergamaschi: Lookman viene lanciato in velocità e conclude con potenza, trovando ancora una volta la risposta pronta di Falcone. Il primo tempo si chiude con il Lecce avanti 1-0 grazie al rigore trasformato da Karlsson. (agg. di Fabio Belli)

PUNITO UN FALLO DI MANO IN AREA DI HIEN!

Dopo la sospensione si riprende a giocare e l’Atalanta torna a spingere sulla fascia con Zappacosta protagonista. Al 23’ Rebic confeziona un’ottima azione per Coulibaly, ma Carnesecchi si supera e devia in angolo. Sul corner successivo, Kossounou, nel tentativo di anticipare Rebic, rischia l’autogol. Al 28’ il Lecce ottiene un calcio di rigore per un tocco di mano di Hien, individuato dopo revisione VAR. Dal dischetto si presenta Karlsson, che realizza con una conclusione centrale, sbloccando il risultato. (agg. di Fabio Belli)

SOSPENSIONE PER FUMOGENI IN CAMPO

Al 5’, Zappacosta serve un cross per Pasalic, il cui colpo di testa, però, è troppo debole e facile preda di Falcone. L’Atalanta continua a spingere e al 9’ è ancora Zappacosta a rendersi pericoloso, ma Baschirotto si oppone con un’ottima chiusura. Al 13’ Lookman mette in mezzo un altro buon pallone, ma Retegui non riesce a trovare una conclusione efficace. Poco dopo, il match viene momentaneamente sospeso a causa del lancio di fumogeni in campo, gesto di protesta della curva bergamasca contro la decisione di posticipare la partita di soli due giorni. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Siamo arrivati alla diretta Atalanta Lecce: possiamo citare brevemente un incrocio interessante tra Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo, dobbiamo infatti spiegare che l’attuale allenatore dell’Atalanta ha più volte incrociato, nel corso della carriera, Federico Giampaolo che è il fratello minore del tecnico del Lecce. Entrambi hanno fatto parte delle giovanili della Juventus, in epoche comunque differenti perché ci sono 12 anni di distanza; li si ricorda per i trascorsi a Pescara, per il Gasp tra il 1985 e il 1990 mentre Giampaolo ha giocato per il Delfino nel triennio 1994-1997 e ancora tra il 2002 e il 2005. Infine, i due hanno “rischiato” di lavorare insieme: nel 2006 Federico Giampaolo, dopo una stagione a Modena, ha firmato in Serie B con il Crotone ma Gasperini in estate ha lasciato la piazza calabrese per iniziare il ciclo al Genoa.

Qui ci sono state le sfide da avversari; nel 2006-2007 Marco Giampaolo era in Serie A con il Cagliari, esonerato e poi richiamato. Adesso però dobbiamo concentrarci sulla partita perché finalmente è arrivato il momento di giocare: ecco le formazioni ufficiali, comincia la diretta Atalanta Lecce! ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini. LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Kaba, Pierret; Karlsson, Rebic, Pierotti. All. Giampaolo. (agg. di Claudio Franceschini)

Bergamaschi cercano la quarta vittoria consecutiva

La trentaquattresima giornata di Serie A vedrà scendere in campo, pur con due giorni di ritardo per il lutto dei salentini, al Gewiss Stadium la diretta Atalanta Lecce che potrebbe essere decisiva per il futuro nella massima categoria da parte dei giallorossi del Salento che con la serie di risultati negativi che stanno vivendo, come la sconfitta 0-3 con il Como, sono stati risucchiati nella lotta salvezza, che sembrava essere compito ormai solo di Venezia, Empoli e Parma.

Per i bergamaschi invece sarà l’occasione per aumentare il loro vantaggio sul Bologna quarto in classifica e soprattutto sul quinto posto e quindi la possibilità di non partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Atalanta Lecce, probabili formazioni

A far parte della diretta Atalanta Lecce saranno sicuramente i giocatori migliori a cui i tecnici si affideranno per raggiungere la vittoria, Gian Piero Gasperini riproporrà il 3-4-2-1 che ha vinto 0-1 in casa del Milan con Carnesecchi in porta, Bellanova, Hien e Djimsiti in difesa, Cuadrado, de Roon, Ederson e Zappacosta a centrocampo, Pasalic e Lookman trequartisti alle spalle di Retegui. Marco Giampaolo dovrebbe fare qualche cambio passando ad un 4-3-3 con Falcone, Gallo, Baschirotto, Gaspar e Danilo Veiga, Ramadani, Pierret e Coulibaly, Morente, Krstovic e Pierotti.

Atalanta Lecce, quote e pronostico finale

Il risultato della diretta Atalanta Lecce sembra già scritto con i neroblu che sembrano essersi ripresi dopo le difficoltà e dovrebbero trovare una facile vittoria tra le mura amiche contro una squadra in grossa difficoltà e che non vince da 10 partite nelle quali non è mai riuscita a mettere in fila due partite senza sconfitta. Anche bet365 ipotizza questo esito per la partita con la vittoria dell’Atalanta fissata a 1.25, la vittoria del Lecce invece è vista praticamente impossibile tanto da essere pagata 11.00, il pareggio poi ha un valore sempre alto, anche se meno rispetto al trionfo pugliese, pari a 5.75.