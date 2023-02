Diretta/ Atalanta Lecce streaming video tv: in cerca di stabilità (Serie A)

DIRETTA ATALANTA LECCE: SFIDA IMPOSSIBILE PER GLI UOMINI DI BARONI

La diretta Atalanta Lecce, in programma domenica 19 dicembre alle ore 12:30, racconta di una sfida tra due squadre dall’andamento altalenante. Infatti gli orobici sono reduci da una vittoria importante sul campo della Lazio, ma al tempo stesso si tratta del primo successo dal 31 gennaio in poi avendo perso sia con l’Inter, uscendo dalla Coppa Italia, sia in casa del Sassuolo. Il Lecce si può ritenere soddisfatto del pareggio coraggioso con la Roma e della vittoria a Cremona, arrivate però dopo un fine gennaio complicate con le sconfitte con Verona e Salernitana.

In casa l’Atalanta ha sempre vinto nel 2023 con l’8-2 alla Salernitana, il 5-2 di Coppa con lo Spezia e il recente 2-0 inflitto alla Sampdoria. In generale però gli orobici hanno perso più di qualche punto a Bergamo, ritrovandosi solo come ottava squadra per rendimento casalingo. Fa poca differenza invece al Lecce giocare fuori e dentro le mura amiche avendo totalizzato lo stesso quantitativo di punti (12).

ATALANTA LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Atalanta Lecce sarà possibile vederla attraverso Dazn, piattaforma che detiene i diritti delle gare di Serie A e che renderà disponibile il servizio attraverso l’abbonamento mensile oppure annuale, ma anche Sky Sport essendo l’anticipo della domenica delle 12:30.

Sarà possibile per di più attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro Atalanta Lecce scaricando l’applicazione sia di Dazn che Sky su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

ATALANTA LECCE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Lecce vede i padroni di casa disporsi col 3-4-2-1. Musso tra i pali, difesa a tre con Toloi, Demiral e Palomino. Centrocampo formato da Zappacosta, reduce dal super gol con la Lazio, Ederson. Koopmeiners e Maehle. Lookman-Boga saranno i due trequartisti dietro a Hojlund.

Il Lecce risponde col 4-3-3: l’ex Samp Falcone in porta, Gendrey a destra, Gallo a sinistra e l’accoppiata Baschirotto-Umtiti. Blin, Hjulmand e Askildsen nella zona nevralgica del campo con il tridente Strefezza-Colombo-Di Francesco.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Atalanta Lecce vedono favoriti i padroni di casa con una quota di 1.50. Sempre secondo Snai, la vittoria esterna vale 6.25 mentre il segno X lo possiamo trovare a 4.25.

Molto simile la differenza tra Gol e No Gol. L’eventualità che entrambe le squadre andranno a segno è data a 1.82 rispetto all’esito opposto a 1.90.

