Diretta Atalanta Lipsia streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 2 agosto 2025)

DIRETTA ATALANTA LIPSIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA L’AMICHEVOLE

A pochissimo dal fischio d’inizio per la diretta Atalanta Lipsia, possiamo ricordare che sono ormai davvero abbondanti gli incroci fra la Dea nerazzurra e il calcio tedesco nelle Coppe europee, quindi nei contesti ufficiali, non solo quando si gioca come oggi un’amichevole. In totale sono 12 le partite, fra le quali ovviamente spicca il mitico 3-0 contro il Bayer Leverkusen che diede all’Atalanta il trionfo nella Europa League 2024, anche in generale il bilancio è leggermente positivo per i nerazzurri grazie a cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

Il Lipsia non è un avversario inedito grazie al quarto di finale della Europa League 2022, anche se in questo caso il ricordo non è positivo: dopo il buon pareggio per 1-1 nella partita d’andata in Germania, l’Atalanta infatti fu eliminata dalla competizione causa della dolorosa sconfitta per 0-2 nella partita di ritorno a Bergamo il 14 aprile 2022. Adesso però torniamo alla stretta attualità di questa bella amichevole estiva: via alla diretta Atalanta Lipsia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA LIPSIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Partita di cartello fra le amichevoli internazionali di oggi, la diretta Atalanta Lipsia in tv sarà quindi garantita per gli abbonati Dazn, il che significa che avremo una diretta streaming video per questa amichevole.

SUPER AMICHEVOLE IN GERMANIA

Ci sono partite decisamente intriganti anche nel cuore dell’estate e la diretta Atalanta Lipsia sarà sicuramente una di queste, dal momento che alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 2 agosto 2025, la Red Bull Arena della città tedesca ospiterà un’amichevole attesa per più di un motivo in casa orobica.

Dopo la sfida in famiglia contro l’Under 23 di settimana scorsa, vinta dalla prima squadra per 1-0 con il gol di Charles De Ketelaere, per l’Atalanta questo sarà il primo vero confronto “esterno” nell’estate che passerà alla storia del club bergamasco per la fine dell’epopea di Gian Piero Gasperini, comunque sostituito da un suo “discepolo” quale è Ivan Juric.

Di fronte ci sarà il Lipsia, reduce dal settimo posto nell’ultima Bundesliga e quindi avversaria sempre di buonissimo livello, anche se nella stagione che verrà non parteciperà alle Coppe europee, mentre l’Atalanta è attesa da una nuova avventura in Champions League, dove la presenza della Dea ormai non fa più nemmeno notizia.

Ci sono però moltissime curiosità da soddisfare attorno ai nerazzurri in questa estate epocale per la formazione lombarda. Una bella amichevole di spessore internazionale, pur con tutta la doverosa cautela nel bel mezzo della preparazione, potrebbe già dare alcune risposte. Quale sarà il verdetto della diretta Atalanta Lipsia?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIPSIA

C’è grande attesa per il primo vero test del nuovo corso della Dea, dopo l’amichevole in famiglia di settimana scorsa si faranno più interessanti le scelte di mister Ivan Juric e allora andiamo a curiosare nelle probabili formazioni per la diretta Atalanta Lipsia. La prima annotazione è per il modulo tattico dei nerazzurri bergamaschi, che dovrebbe essere il 3-4-2-1.

Quanto ai nomi degli undici titolari, comprensibilmente ci attendiamo già i big, vista la caratura della sfida: in porta quindi Carnesecchi; davanti a lui la difesa a tre con Scalvini, Hien e Djimsiti; a centrocampo potremmo vedere Bellanova, nel cuore della mediana De Roon ed Ederson e sull’altra fascia Zappacosta; sulla trequarti De Ketelaere e Pasalic, ma attenzione soprattutto al rientro di Scamacca, che di fatto possiamo considerare una sorta di nuovo acquisto per l’Atalanta.