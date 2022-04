Diretta/ Atalanta Lipsia streaming video tv: si riparte dall’1-1 (Europa League)

DIRETTA ATALANTA LIPSIA: PASSAGGIO DEL TURNO INCERTO!

La diretta di Atalanta Lipsia, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, andrà in scena giovedì 14 aprile a partire dalle ore 18.45 alla Gewiss Arena. Il match di andata è terminato sul risultato di 1-1, per cui il tutto si deciderà proprio in occasione del secondo atto del doppio confronto.

Probabili formazioni Atalanta Lipsia/ Quote, ballottaggio Muriel-Zapata nella Dea!

Gli orobici sperano di confermare le statistiche: in questa competizione non hanno mai perso tra le mura amiche contro avversarie tedesche (2 vittorie, 1 pareggio). L’ambizione è alta, dato che in questo caso raggiungerebbero la prima semifinale della loro storia. L’ultimo turno di Serie A, tuttavia, non li ha visti sorridere. È arrivata infatti una sconfitta contro il Sassuolo. È diversa la situazione dei biancorossi, che sono invece reduci dal trionfo netto contro l’Hoffenheim. Da un lato, dunque, c’è la voglia di riscatto in un palcoscenico che in questa stagione sta regalando grandi emozioni, dall’altro lato la volontà di confermarsi anche lontano da casa.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIPSIA/ Diretta tv: Gasp ha ancora dubbi in attacco

DIRETTA ATALANTA LIPSIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta di Atalanta Lipsia, come di consueto per gli appuntamenti di Europa League, è disponibile attraverso due piattaforme. In primis in televisione per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite). Atalanta Lipsia in diretta streaming, invece, tramite Sky Go oppure Now Tv. Gli abbonati a Dazn, per accedere alla visione dal proprio televisore, dovranno invece disporre di un dispositivo connesso ad Internet. In alternativa potranno guardare la gara in streaming tramite il sito ufficiale oppure le applicazioni per smartphone e tablet.

Diretta/ Atalanta Empoli Primavera (risultato finale 3-2): la Dea va col brivido!

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIPSIA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Lipsia rivelano che i padroni di casa potrebbero dovere fare i conti con qualche assenza di troppo. Non ci saranno sicuramente Cabezas, Djimsiti e Ilicic, oltre a Freuler che non è al meglio. Per il resto il tecnico Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare il consueto 3-4-2-1: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. I tedeschi invece non hanno a disposizione soltanto Haidara. È per questo che il tecnico Domenico Tedesco dovrebbe optare per un 3-4-1-2 così disegnato: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, André Silva.

QUOTE ATALANTA LIPSIA

Le quote della diretta Atalanta Lipsia, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, preannunciano che il ritorno dei quarti di finale di Europa League sarà piuttosto equilibrato. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è infatti proposta a 2,50. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,50. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato a 2,70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA