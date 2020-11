Diretta Atalanta Liverpool/ Streaming video tv: al Gewiss Stadium c’è un big match

DIRETTA ATALANTA LIVERPOOL: UN BIG MATCH!

Atalanta Liverpool, partita diretta dal rumeno Ovidiu Hategan, va in scena alle ore 21:00 di martedì 3 novembre: il Gewiss Stadium ospita quello che a questo punto possiamo considerare un big match per la terza giornata nel gruppo D della Champions League 2020-2021, e questo va a onore e merito della Dea che ha saputo diventare un potenza europea in grado di sfiorare una semifinale. Partita con la vittoria schiacciante in Danimarca, la squadra bergamasca ha faticato di più contro l’Ajax ma alla fine ha rimontato due gol arrivando al pareggio; questa sera affronta i campioni d’Europa 2019 che naturalmente partono con i favori del pronostico, ma stanno faticando di più rispetto alle ultime due stagioni. Hanno comunque 6 punti nella classifica del girone e, di conseguenza, potrebbero anche accontentarsi di un pareggio; sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Atalanta Liverpool, aspettando la quale possiamo sicuramente fare un’analisi legata alle scelte dei due allenatori in tema di probabili formazioni della partita.

DIRETTA ATALANTA LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti che la diretta tv di Atalanta Liverpool sarà trasmessa in esclusiva sulla televisione satellitare, pertanto gli abbonati potranno avvalersi del decoder di Sky per le immagini della partita di Champions League, e come sempre in alternativa (cioè in assenza di un televisore) c’è la mobilità garantita dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LIVERPOOL

In Atalanta Liverpool Gian Piero Gasperini dovrà purtroppo rinunciare a Gosens, ma recupera Hateboer: dunque l’olandese sarà regolarmente in campo sulla corsia destra, sull’altro versante si va verso una maglia da titolare per Mojica che dovrà giocare in emergenza, così come in mezzo al campo il precettato per sostituire De Roon, che vedremo solo dopo la sosta, può essere Pessina le cui caratteristiche si sposano meglio con quelle di Freuler. L’alternativa resta naturalmente Pasalic; da valutare il fronte offensivo, sicuri del posto Alejandro Gomez e Duvan Zapata e allora bisogna capire cosa succederà con Muriel, autore di una doppietta a Crotone ma che potrebbe lasciare il posto a un trequartista in più (Malinovskyi o Aleksey Miranchuk) per andare a prendere alti i difensori e i palleggiatori del Liverpool. Detto del centrocampo, Gollini può giocare in porta anche se il favorito rimane Sportiello; avremo poi una difesa con Palomino e Toloi, da verificare le condizioni di Cristian Romero che ce la fa ma potrebbe comunque accomodarsi in panchina, in questo caso il titolare sarebbe Djimsiti.

