Diretta Atalanta Maccabi Bnei Raina/ Streaming video tv: la seconda amichevole

DIRETTA ATALANTA MACCABI BNEI RAINA: ALTRA PROVA PER GASP

Atalanta Maccabi Bnei Raina, in diretta dal Centro Sportivo di Zingonia, è la seconda amichevole estiva per la squadra di Gian Piero Gasperini: si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 luglio 2021, appena 48 ore dopo la prima uscita stagionale della nuova Atalanta, che venerdì aveva giocato contro l’Albino Gandino e questa volta invece fa già un assaggio di calcio internazionale, anche se il Maccabi Bnei Raina milita nella seconda divisione israeliana e di conseguenza non sarà un ostacolo insormontabile.

Va d’altronde benissimo così in questa prima fase della preparazione, per di più per l’Atalanta con tantissimi giocatori assenti dopo le grandi soddisfazioni agli Europei e in Copa America di tanti nerazzurri. La diretta di Atalanta Maccabi Bnei Raina ci consentirà dunque di vedere ancora all’opera una squadra che pure l’anno scorso ha fatto benissimo, chiudendo al terzo posto in Serie A e qualificandosi in Champions League per il terzo anno consecutivo, splendida realtà del calcio italiano. La continuità con Gasperini potrebbe essere un ulteriore punto di forza per la Dea anche nel campionato di Serie A 2021-2022 di cui mercoledì abbiamo scoperto il calendario.

DIRETTA ATALANTA MACCABI BNEI RAINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Maccabi Bnei Raina non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione. Non è prevista nemmeno una diretta streaming video ufficiale, di conseguenza per avere informazioni utili sulla partita amichevole dovrete rivolgervi eventualmente agli account ufficiali che la società bergamasca mette a disposizione sui social network. In particolare consigliamo di consultare – liberamente – i profili presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MACCABI BNEI RAINA

Nel leggere le probabili formazioni di Atalanta Maccabi Bnei Raina dobbiamo considerare innanzitutto che questa seconda amichevole arriva appena due giorni dopo la precedente, di conseguenza è facile immaginare che Gian Piero Gasperini possa ruotare in modo ampio la rosa attualmente a sua disposizione, dando magari più spazio a chi ha giocato meno ieri. Poi dobbiamo aggiungere che i giocatori a disposizione del Gasp non sono moltissimi, molti infatti hanno disputato Europei o Copa America nelle settimane scorse, tra l’altro con risultati eccellenti. Gasperini opterà verosimilmente per un 3-4-1-2 con Djimsiti, Palomino e Hateboer tra i nomi di spicco, così come Ilicic più Lammers e Kovalenko, che hanno giocato pochissimo nella scorsa stagione. A rimpolpare il parco giocatori dell’Atalanta a disposizione di Gasperini in questa prima parte del ritiro di Zingonia saranno di conseguenza i giovani del sempre florido vivaio bergamasco, alcuni dei quali rientrano dai vari prestiti e avranno tanta voglia di dimostrare il loro valore per ritagliarsi eventualmente uno spazio in prima squadra.

