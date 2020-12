Diretta Atalanta Midtjylland/ Streaming video tv: serve vincere (Champions League)

DIRETTA ATALANTA MIDTJYLLAND: GASP VUOLE I 3 PUNTI DECISIVI!

Atalanta Midtjylland, in diretta alle ore 21.00 di questa sera, martedì 1 dicembre 2020, si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo per la quinta e penultima giornata del girone D della Champions League. La diretta di Atalanta Midtjylland vedrà certamente favoriti i nerazzurri di Gian Piero Gasperini: non potrebbe essere altrimenti, dopo il successo per 0-4 all’andata in Danimarca e soprattutto dopo l’impresa di Anfield, la vittoria per 0-2 a Liverpool di mercoledì scorso. Il Midtjylland ha zero punti e non ha più speranze neanche per il terzo posto, dunque la sua avventura europea finirà settimana prossima, mentre per l’Atalanta la posta in palio è alta: contro l’anello debole del gruppo, questa per la Dea è una partita da vincere per mettersi in una posizione di forza, anche se i verdetti arriveranno in ogni caso all’ultima giornata. Servirà però evitare quegli alti e bassi che portano da una vittoria a Liverpool a una sconfitta casalinga contro il Verona: l’Atalanta stasera saprà tornare alla vittoria?

DIRETTA ATALANTA MIDTJYLLAND STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Midtjylland sarà disponibile anche in chiaro per tutti su Canale 5 oltre che sui canali sportivi di Sky, che trasmette tutte le partite di Champions League. Una ottima notizia per tifosi e appassionati, inoltre in questo modo raddoppierà anche la diretta streaming video, perché il servizio offerto a tutti da Mediaset Play andrà ad aggiungersi a quello di Sky Go, riservato però ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MIDTJYLLAND

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Atalanta Midtjylland, Gian Piero Gasperini schiererà Sportiello in porta a causa del nuovo problema per Gollini. Nella difesa a tre spazio per Toloi, Palomino e Djimsiti, a centrocampo pesa l’incognita Gosens a sinistra, non ci dovrebbero invece essere dubbi su Hateboer, De Roon e Freuler per quanto riguarda le altre tre maglie nella mediana della Dea, infine in attacco è probabile il ricorso ai tre “tenori” Papu Gomez, Ilicic e Duvan Zapata, con Muriel nei panni della prima alternativa. Per gli ospiti danesi disegniamo invece un 4-2-3-1 con Hansen in porta; difesa a quattro con Cools, James, Scholz e Paulinho da destra a sinistra; Onyeka e Madsen nella coppia mediana; sulla trequarti Dreyer, Sisto e Mabil che agiranno in appoggio a Kaba, che dovrebbe essere la prima punta del Midtjylland.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Atalanta Midtjylland in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri sono nettamente favoriti e quindi il segno 1 è quotato ad appena 1,20; si sale poi di parecchio già per il pareggio, perché il segno X vale 7,25 volte la posta in palio, infine in caso di segno 2 si toccherebbe quota 13,00 per chi avesse creduto nel Midtjylland.



