Diretta Atalanta Milan Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di campionato.

DIRETTA ATALANTA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Lavagna alla mano perché siamo nell’angolo delle statistiche per la diretta di Atalanta Milan Primavera, la nostra rubrica dove vi presentiamo le statistiche pre match delle due squadre in maniera tale da capire chi tra queste due protagoniste avrà o meno maggiori posisbilità di portare a casa il risultato finale. I bergamaschi guidano la categoria per produzione offensiva: 2,3 xG a partita, 2,0 xA e 7,8 tocchi medi in area, con un possesso medio del 58%. Il Milan risponde con equilibrio: 53% di possesso, 1,7 xG, e una difesa solida (0,9 xGA, tra le migliori del campionato).

Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Quote: Leao oppure Nkunku? (Serie A, oggi 19 ottobre)

Dal punto di vista atletico, entrambe le squadre si mantengono su alti ritmi: 10,5 km per giocatore per l’Atalanta, 10,2 per il Milan, con valori simili anche sui corner (6,1 contro 5,8). Una gara che promette intensità e talento, tra due scuole calcistiche che rappresentano al meglio la filosofia del calcio giovanile italiano. Adesso via al commento live della diretta di Atalanta Milan Primavera, il fischio di inizio è alle porte e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Infortunio Rabiot, lesione al polpaccio per il francese/ I tempi di recupero e le alternative di Allegri

DOVE VEDERE LA DIRETTA ATALANTA MILAN PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre si potrà seguire la diretta Atalanta Milan Primavera sui canali tv di Sportitalia, ricordando anche l’appuntamento con la diretta streaming video tramite il sito dell’emittente.

ATALANTA MILAN PRIMAVERA: GRANDE CLASSICA!

Con la diretta Atalanta Milan Primavera torniamo a parlare di una grande classica con una lunghissima serie di precedenti, alle ore 11:00 di domenica 19 ottobre 2025 si gioca per l’ottava giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, che torna dopo la sosta per le nazionali e presenta una sfida da vincere per entrambe.

Norman Foster: “San Siro icona, ma da ridisegnare”/ Stadio Meazza “eroico ma lacunoso” (15 ottobre 2025)

I motivi al momento sono diversi: le ultime uscite ci hanno infatti detto che l’Atalanta sta facendo decisamente meglio, forte delle vittorie contro Bologna e Parma maturate entrambe in trasferta ma anche di una serie positiva che ha finalmente spinto la giovane Dea verso la zona playoff della classifica.

Fatica maggiormente il Milan, anche se soprattutto in casa: sconfitta contro il Genoa, poi pareggi contro Frosinone e Monza, in questo periodo i rossoneri hanno però vinto a Cagliari e Cremona e per ora dunque si stanno dimostrando una squadra da ripartenze e che può fare male in trasferta.

Sarà così anche questa mattina? La diretta Atalanta Milan Primavera fornirà le sue risposte, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN PRIMAVERA

Ecco allora le scelte di campo nella diretta Atalanta Milan Primavera, con Giovanni Bosi che punta sul solito 3-4-2-1 nel quale Bono può tornare titolare insieme a Baldo sulla trequarti, lasciando invece Cakolli a fare l’attaccante e poi schierando un centrocampo nel quale Arrigoni si gioca la maglia con Pedretti (confermato invece Gerard Ruiz), sulle corsie laterali dovrebbero spingere Percassi a destra e Leandri a sinistra, in difesa avremo Maffessoli – in gol a Parma – con Gobbo e il capitano Ramaj a completare lo schieramento davanti al portiere Zanchi.

Per il Milan Primavera gli infortuni di Bonomi e Lontani sono chiaramente una tegola, Giovanni Renna potrebbe confermare Ossola nel tridente con Castiello e Scotti ma valuta anche le candidature di Thioune e Zaramella, a centrocampo invece Plazzotta e Simon La Mantia, che hanno segnato contro il Monza, possono essere confermati così come Pandolfi, ma Mancioppi forse può prendersi la maglia di uno dei tre. In difesa dovremmo vedere una zona centrale con Zukic e Federico Colombo, poi Nolli da terzino destro e Perera che agisce a sinistra; dovrebbe essere out anche il portiere Longoni, quindi tra i pali spazio a Bouyer.