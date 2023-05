DIRETTA/ Atalanta Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA ATALANTA MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta di Atalanta Milan Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo delicato recupero del derby lombardo? L’Atalanta Primavera sta soffrendo più del solito, non vince da tre partite e la classifica ci dice che è ancora a rischio. I nerazzurri bergamaschi infatti hanno raccolto finora 32 punti, i numeri dopo le prime ventotto giornate ci parlano di otto vittorie, altrettanti pareggi e dodici sconfitte, con 41 gol segnati e 47 invece subiti, quindi una differenza reti che è di conseguenza negativa (-6).

Diretta/ Atalanta Spezia (risultato 0-0) streaming video tv: Zapata con Hojlund, via!

Il Milan Primavera invece arriva da due vittorie consecutive, ma pure per i rossoneri il rendimento resta non esaltante e quindi la salvezza ancora incerta, infatti in classifica si contano 36 punti totali, frutto di undici vittorie, tre pareggi e ben quattordici sconfitte fino ad oggi, sebbene la differenza reti del Milan è in campo positivo anche se di un soffio (+1), a causa di 43 gol segnati a fronte dei 42 invece subiti. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Atalanta Milan Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Torino Atalanta (risultato finale 1-2): Zapata fa saltare il banco!

ATALANTA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Milan Primavera sarà garantita dai canali di Sportitalia, che ormai da anni è la casa del Campionato Primavera 1 e che offrirà anche una doppia possibilità per seguire la diretta streaming video di Atalanta Milan Primavera, cioè sul sito Internet dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com oppure anche tramite l’app Sportitalia.

PUNTI SALVEZZA PER GLI OROBICI!

Atalanta Milan Primavera, in diretta alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 3 maggio 2023, sarà una partita valida come recupero della ventottesima giornata del Campionato Primavera 1, dal momento che era stata rinviata a causa dell’impegno dei rossoneri in Youth League. Un rapido sguardo alla classifica ci aiuta a capire che la diretta di Atalanta Milan Primavera sarà importante, anche se purtroppo per motivi di sopravvivenza, per entrambe le formazioni: i padroni di casa nerazzurri infatti con 32 punti al loro attivo sono davvero in bilico per la salvezza, ma neppure gli ospiti rossoneri con i loro 36 punti possono stare tranquilli in questo senso.

Diretta/ Sassuolo Atalanta Primavera (risultato finale 1-1): un altro pari per la Dea

La scorsa giornata ha segnato un passo avanti molto importante tuttavia per il Milan Primavera, capace di vincere con un bel 3-1 contro la capolista Lecce, mentre l’Atalanta ha mosso la classifica con un pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo, ma oggi i nerazzurri avrebbero bisogno di una vittoria per rimescolare davvero le carte nella lotta per la salvezza. La posta in palio quindi è molto alta e si aggiunge al fascino di una sfida classica per il calcio italiano a livello giovanile: che cosa ci dirà la diretta di Atalanta Milan Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Atalanta Milan Primavera. I padroni di casa nerazzurri di mister Marco Fioretto potrebbero proporre un modulo 3-5-2, con questi possibili undici titolari: in porta Bertini, protetto dalla difesa a tre formata da Ghezzi, Guerini e Regonesi; a centrocampo invece folta linea a cinque con Palestra, Chiwisa, Mendicino, Muhameti e Colombo da destra a sinistra; la coppia d’attacco dell’Atalanta Primavera potrebbe infine essere composta da Vlhovic e De Nipoti.

La risposta degli ospiti rossoneri allenati da Ignazio Abate potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 e indichiamo questi possibili undici titolari per il Milan Primavera: capitan Coubis, Simic, Nsiala e Bozzolan nella difesa a quattro davanti al portiere Nava; a centrocampo potremmo vedere il terzetto formato da Foglio, Eletu e Gala; infine il reparto offensivo del Milan potrebbe prevedere le ali Cuenca a destra e Sia a sinistra, a supporto di El Hilali, numero 10 che agirà però da centravanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA