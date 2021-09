Diretta/ Atalanta Milan (Primavera) streaming video tv: ritardo da colmare

DIRETTA ATALANTA MILAN: PADRONI DI CASA FAVORITI

Atalanta Milan, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Squadre quotate a confronto ma sia l’Atalanta sia il Milan hanno già accumulato in classifica nelle prime tre giornate del campionato Primavera. L’Atalanta sta dando segnali di risveglio, ma dopo l’importante vittoria in casa contro la Juventus non è arrivato un altro successo ma un pareggio sul comunque difficile campo della Sampdoria, con gli orobici che non hanno di sicuro avuto un avvio di torneo agevole a livello di calendario.

Il Milan ha superato l’ostacolo Como in Coppa Italia vincendo in goleada 6-0, ma in campionato ha ottenuto finora solo due punti nelle prime tre uscite. L’ultimo 2-2 contro la Roma, vista la qualità dell’avversario, è stato sicuramente incoraggiante ma la squadra di Federico Giunti deve lavorare sulla solidità difensiva, avendo preso gol in tutte le partite fin qui disputate, fatta eccezione appunto quella di Coppa con il Como. Pareggio 1-1 il 2 aprile scorso nell’ultimo precedente tra le formazioni Primavera dei due club.

DIRETTA ATALANTA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Atalanta Milan, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti. Per l’Atalanta, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi; Berto, Bernasconi, Scalvini, Ceresoli; Olivieri, Sidibe, Zuccon; Giovane, Fisic, Omar. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desplanches; Coubis, Stanga, Bozzolan, Bosisio; Di Gesù, Tolomello, Capone; Alesi, Traoré, Rossi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Bortolotti, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.



