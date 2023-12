Diretta/ Atalanta Milan (risultato 0-0) streaming video tv: c’è Djimsiti, via! (Serie A, 9 dicembre 2023)

DIRETTA ATALANTA MILAN (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della gara che vede affrontarsi Atalanta Milan in questo scontro lombardo presenta due squadre che si classificano al momento rispettivamente all’ottavo e terzo posto. Padroni di casa che hanno raccolto 20 punti fino a questo momento contro i 29 del Milan. Bergamaschi che con 21 reti in campionato e 16 subite vedono il proprio miglior marcatore Gianluca Scamacca con cinque reti. Tuttavia, gli infortuni lo stanno parecchio limitando. Dall’altra parte il Milan può vantare Giroud-Pulisic con rispettivamente 7 e 5 reti.

Ancora assente l’attaccante portoghese Leao che ha colpito le difese avversarie in tre occasioni. In casA Atalanta quattro gol per Lookman e Ederson. Milan che ha realizzato 24 reti in questo campionato risultando essere il quarto attacco del campionato. ATALANTA: Musso, de Roon, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, Pašalić, Éderson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Muriel, Zortea, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Del Lungo, Colombo, Manzoni, Miranchuk, Cisse. Allenatore: Gian Piero Gasperini. MILAN: Maignan, Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Chukwueze, Giroud, Pulisic. A disposizione: Nava, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Romero, Pobega, Krunic, Traore, Simic, Bartesaghi. Allenatore: Stefano Pioli. (Marco Genduso)

DIRETTA ATALANTA MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Milan non sarà fornita dalla nostra televisione, perché questa partita non fa parte del pacchetto trasmesso sul satellite per la quindicesima giornata di Serie A. Bisogna però ricordare che l’intera programmazione del campionato di calcio è garantita dalla piattaforma DAZN: dunque, l’appuntamento sarà in diretta streaming video e riservato agli abbonati che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: l’alternativa è il servizio offerto da Now Tv, sempre in mobilità.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Atalanta Milan presenta due formazioni lombarde che si contenderanno la massima posta in palio di quest’oggi. Le due società si sono ritrovate contro all’interno della propria storia in ben 143 incontri prima di quest’oggi. Il Milan ha ottenuto più vittorie sull’Atalanta, ben 69. Il secondo risultato essere capitato più volte è quello di pareggio con 47 occasioni. Chiudono le vittorie dei bergamaschi che risultano essere 27. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida è Gunnar Nordahl campione del Milan che ha realizzato contro i bergamaschi ben 14 reti. Segue il “Cigno di Utrecht” Marco Van Basten che di goal ne ha fatti nove.

Tra le partite da segnalare giocate tra queste due squadre c’è sicuramente quello del 20 gennaio 1929 che rappresenta la prima volta che Atalanta Milan si sono affrontate all’interno di una manifestazione sportiva. La vittoria andò i rossoneri che si imposero con il risultato di 0-1. Avvicinandoci a tempi più moderni non si può non citare la sfida del 22 dicembre 2019 terminata con la roboante vittoria dei bergamaschi che colpirono il Milan in tutti modi possibili. Nel 2021 il Milan riuscì in parte a vendicarsi sull’Atalanta ottenendo un successo in trasferta con il risultato di 2-3. Ad andare in rete Calabria, Tonali e Leao. Per la formazione bergamasca sono stati realizzati da Zapata e Pasalic. L’ultima partita giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 26 febbraio di quest’anno con la vittoria annessa della formazione rossonera alla luce di un autogol di Musso e rete nel finale di Messias. (Marco Genduso)

BIG MATCH A BERGAMO!

Atalanta Milan, partita in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, si gioca alle ore 18:00 di sabato 9 dicembre: scintillante big match nella quindicesima giornata di Serie A 2023-2024, una partita che evoca anche ricordi recenti (quel 5-0 per la Dea dal quale il Milan iniziò la ricostruzione che avrebbe portato allo scudetto), una sfida da non sbagliare per due squadre che stanno rendendo meno del dovuto. L’Atalanta, battuta nettamente dal Torino lo scorso lunedì, sarebbe oggi fuori dall’Europa: chiaramente bisogna sempre ricordarsi da dove Gian Piero Gasperini è partito, ma ovviamente la Dea ha un altro status rispetto ad allora e vederla ottava è deludente.

Sul Milan si può fare lo stesso discorso: ripresosi con il 3-1 interno al Frosinone, è però ancora staccato dalla coppia Inter-Juventus anche se ha preso una buona distanza rispetto alle inseguitrici (+5 su Roma e Napoli), adesso ha una bella occasione per andare ancora più su pur se rimane qualche dubbio, e soprattutto ci si avvicina inesorabilmente alla partita decisiva in Champions League. Sarà interessantissimo scoprire cosa succederà tra poche ore nella diretta di Atalanta Milan, anche per questo facciamo qualche considerazione sulle scelte operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

Per Atalanta Milan entrambi gli allenatori devono fare i conti con le emergenze in difesa: Gasperini punterà sul terzetto Djimsiti-Scalvini-Kolasinac a protezione di Musso (favorito su Carnesecchi), poi i due ballottaggi esterni con Hateboer-Zappacosta a destra e Ruggeri-Bakker a sinistra, in mezzo al campo ritroviamo titolare De Roon che affiancherà Ederson e sulla trequarti le solite staffette, dalle quali potrebbero uscire premiati Koopmeiners e Lookman in appoggio a De Ketelaere, grande ex che potrebbe soffiare il posto a un Muriel eventualmente destinato a essere titolare giovedì in Europa League.

Anche Pioli deve pensare ai prossimi giorni, soprattutto in mediana: qui infatti scalpitano Krunic, Pobega e Adli che potrebbero essere chiamati in causa per far rifiatare Reijnders e Loftus-Cheek, il modulo del Milan potrebbe essere un 4-2-3-1 avanzando uno di questi elementi e con una difesa comunque obbligata dagli infortuni, dunque con Theo Hernandez centrale al fianco di Tomori e Florenzi dirottato a sinistra (Maignan e Calabria ovviamente confermati). Davanti, meno turnover: Giroud dovrebbe tornare titolare per Luka Jovic, Chukwueze e Pulisic sulle corsie laterali perché anche qui bisogna tenere conto degli indisponibili.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Atalanta Milan, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l'agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quindicesima giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l'ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2,90 volte l'importo investito con questo bookmaker.











