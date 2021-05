Diretta/ Atalanta Milan (Serie A) streaming video tv: rossoneri con le spalle al muro

DIRETTA ATALANTA MILAN: PUNTI CHAMPIONS!

Atalanta Milan, in diretta domenica 23 maggio 2021 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno di Serie A. E’ senza scelta l’ultima sfida dei rossoneri in questo campionato: vincere e soltanto vincere in casa di un’Atalanta comunque a caccia del secondo posto in classifica, per evitare la terribile beffa dell’esclusione dalla prossima Champions League. Per più di metà campionato la squadra allenata da Stefano Pioli si è ritrovata in lotta per lo Scudetto, poi l’Inter si è staccata irrimediabilmente ma il doppio successo a Torino (0-3 contro la Juventus e addirittura 0-7 sul campo dei granata) pare garantire la qualificazione alla massima competizione europea dopo 7 anni di assenza.

Ma l’ultimo pari in casa contro il Cagliari, uno 0-0 inaspettato contro i sardi che erano già sicuri della salvezza, ha cambiato completamente lo scenario. Se la Juventus vincesse a Bologna, per il Milan solo la vittoria garantirebbe uno dei primi 4 posti, altrimenti arriverebbe un clamorosamente sorpasso sul filo di lana. L’Atalanta arriva dalla delusione della finale di Coppa Italia persa, ma soprattutto tiene a questa partita per mantenere quello che sarebbe uno storico secondo posto in classifica, miglior piazzamento di sempre nella storia del sodalizio orobico.

DIRETTA ATALANTA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Milan sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che detiene i diritti di 7 delle 10 partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Milan al Gewiss Stadium. I padroni di casa allenati da Serse Cosmi scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Iachini con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Rebic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Atalanta e Milan, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 2.45 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.80 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



