Diretta Atalanta Milan/ Streaming video DAZN: grande sfida al Gewiss (Serie A)

Atalanta Milan, partita diretta dal signor Federico La Penna, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Match molto delicato in chiave europea, l’Atalanta era arrivata al precedente turno di campionato esaltata dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo storico per la società, ma contro il Bologna è arrivata una sconfitta che ha portato i bergamaschi a -4 dalla zona Champions. A 7 punti di distanza dagli orobici c’è un Milan che dopo due vittorie consecutive in trasferta contro Parma e Bologna ha frenato di nuovo, pareggiando in casa contro il Sassuolo. La squadra di Pioli è reduce da 4 risultati utili consecutivi e sembra aver trovato un cambio di passo rispetto alla gestione Giampaolo, ma la continuità non è stata ancora raggiunta in casa rossonera e le velleità di ritorno in Europa sono ancora lontane. Per entrambe le compagini potrebbe trattarsi comunque di un incrocio decisivo, considerando anche che l’Atalanta non riesce a battere il Milan in casa dal 2016, ma prima della sconfitta di Bologna era reduce da 4 vittorie consecutive in impegni ufficiali. I rossoneri in questo campionato hanno già vinto 4 partite in trasferta contro Verona, Genoa e appunto Parma e Bologna.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Milan, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma solo sul canale numero 209 del satellite di Sky, DAZN1. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo, con una selezione di partite trasmessa anche sul canale dedicato su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Atalanta Milan, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 12.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. L’Atalanta allenata da Gasperini sceglierà il 3-4-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. Risponderà il Milan guidato in panchina da Stefano Pioli con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennaccer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match Atalanta Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.80, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.60, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.33. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.65, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA