DIRETTA/ Atalanta Milan video streaming tv: chiusura del cerchio rossonero a Bergamo

DIRETTA ATALANTA MILAN: I TESTA A TESTA

Nel dicembre 2019, Atalanta Milan terminò 5-0: nel primo tempo segnò Alejandro Gomez, nella ripresa in 22 minuti la Dea confezionò un trionfo firmato Mario Pasalic, Josip Ilicic (doppietta) e Luis Muriel. Il Milan sprofondò all’undicesimo posto in classifica, toccando il punto più basso della gestione di Stefano Pioli: una data significativa tanto quanto il ko interno contro il Genoa di qualche mese dopo, perchè da quel momento i rossoneri avrebbero cominciato la lenta ma inesorabile rimonta e, brillando nel post-lockdown, sarebbero arrivati a costruire la qualificazione in Champions League dopo 8 anni. Avvenuta… a Bergamo: quasi la chiusura di un cerchio per il Milan, uno scenario ancor più suggestivo se si pensa che i due gol decisivi, entrambi su rigore, li ha segnati quel Franck Kessie che proprio dall’Atalanta era stato acquistato nell’estate 2017.

Probabili formazioni Atalanta Milan/ Quote: il duello tra Duvan Zapata e Mike Maignan

Vale anche la pena ricordare, comunque, che la Dea ha poi saputo vincere a San Siro (nel gennaio 2021) con un 3-0 netto, e che il Milan ha faticato parecchio a imporsi contro questa squadra negli ultimi anni; da quando la allena Gian Piero Gasperini (quindi dal 2016) ci sono appena due vittorie a fronte di tre sconfitte e 5 pareggi, ma curiosamente i rossoneri si sono imposti sempre al Gewiss Stadium (come si chiama oggi), troviamo infatti un bel 3-1 nel febbraio 2019. (agg. di Claudio Franceschini)

Pronostico Atalanta Milan/ Mutti: “Sfida per lo scudetto” (esclusiva)

DIRETTA ATALANTA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Milan sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

ATALANTA MILAN: SFIDA DA GOL!

Atalanta Milan, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sfida da Champions tra due formazioni entrambe reduci dall’impegno europeo. L’Atalanta ha ottenuto la sua prima vittoria in questa stagione nella massima competizione continentale contro gli svizzeri dello Young Boys, dopo il pari contro il Villarreal. In campionato i bergamaschi sono altrettanto in crescita dopo la vittoria sfiorata sul campo dell’Inter.

Probabili formazioni Atalanta Milan/ Diretta tv: molti dubbi in attacco

Il Milan è stato invece beffato in casa dall’Atletico Madrid, seconda sconfitta per i rossoneri dopo quella contro il Liverpool, un ko avvelenato perché maturato con un rigore molto dubbio in pieno recupero. I rossoneri proveranno a rialzare la testa considerando che in campionato sono gli unici a reggere finora i ritmi del Napoli primo a punteggio pieno, lontano solo 2 lunghezze di distanza. Milan vincente a Bergamo nell’ultima giornata dello scorso campionato, il 23 maggio, successo decisivo per la qualificazione in Champions League dei rossoneri, battuti per l’ultima volta dall’Atalanta in trasferta con il clamoroso 5-0 del 22 dicembre 2019.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Milan, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Rebic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Gewiss Stadium di Bergamo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA