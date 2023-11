Diretta/ Atalanta Monza Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Bonanomi! (5 novembre 2023)

DIRETTA ATALANTA MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Atalanta U19 e Monza U19 è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Bosi si affacciano subito in zona offensiva al 5′ con un tiro di Bonanomi bloccato da Mazza. Ecco le formazioni ufficiali: ATALANTA U19 – Pardel, Obrić, Simonetto, Manzoni, Vlahović, Vavassori, Chiggiato, Guerini, Varnier, Bonanomi, Colombo. A disposizione: Sala, Riccio, Bordiga, Fiogbe, Tornaghi, Jonsson, Martinelli, Castiello, Capac, Cassa, Ramaj. Allenatore: Giovanni Bosi. MONZA U19 – Mazza, Colombo, Lupinetti, Ravelli, Berretta, Kassama, Fernandes, Ferraris, Zoppi, Giubrone, Capolupo. A disposizione: Ciardi, Bagnaschi, Dell’Acqua, Marras, Arpino, Martins, Antunovic, Zini, Brugarello, Graziano, Cagia. Allenatore: Alessandro Lupi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA ATALANTA MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Monza Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Atalanta Monza Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

SI GIOCA!

La diretta di Atalanta Monza Primavera che cosa ci dirà? Proviamo ad immaginarlo sulla carta analizzando le statistiche delle due formazioni lombarde nella prima parte del campionato Primavera 1. L’Atalanta Primavera vanta 11 punti in classifica, che sono stati frutto di tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle prime otto giornate di campionato, un rendimento all’insegna dell’equilibrio come dimostra pure il valore della differenza reti, che è pari a +1 perché i gol segnati dall’Atalanta sono dodici mentre quelli subiti sono undici.

La matricola Monza Primavera, invece, dopo le prime otto giornate ha raccolto 7 punti in classifica, maturati tramite una sola vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte, mentre la differenza reti dei giovani brianzoli in campionato è un negativo -4, frutto di sedici gol segnati ma anche ben venti invece al passivo. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Atalanta Monza Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA MONZA PRIMAVERA: DERBY LOMBARDO!

Atalanta Monza, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato Primavera 1. I brianzoli stanno vivendo un momento particolare, partite ricche di gol e di spettacolo come l’ultima sconfitta per 2-3 contro la Roma in casa, ma con 16 gol fatti e 20 subiti i punti non arrivano e la squadra è al momento ferma a quota 7 punti.

Dall’altra parte l’Atalanta sta lanciando segnali di ripresa, due vittorie consecutive per i bergamaschi negli ultimi impegni ufficiali con il successo in campionato in casa del Verona che è stato seguito dalla vittoria in Coppa Italia contro il Vicenza per i nerazzurri, affermazione che ha garantito all’Atalanta la qualificazione agli ottavi di finale. In campionato i bergamaschi sono risaliti in decima posizione dopo 4 partite senza vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MONZA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Monza Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano. Per l’Atalanta, Giovanni Bosi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini; Gariani, Riccio, Bonanomi, Armstrong; Martinelli; Fiogbe, Vlahovic. Risponderà il Monza allenato da Alessandro Lupi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mazza, Colombo, Dell’Acqua, Lupinetti, Ravelli, Berretta, Ferrais, Antunovic, Zoppi, Brugarello, Capolupo.

ATALANTA MONZA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Monza Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Monza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











