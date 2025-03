Diretta Atalanta Monza, ospiti cercano il ritorno alla vittoria

La diretta Atalanta Monza Primavera andrà in scena alle 15.00 sarà valida per la 31° giornata e vedrà la sfida tra due squadre che ora si trovano nella seconda metà di classifica ma che dovrebbero aver superato il rischio di rientrare nella lotta salvezza anche attraverso i playout, i bergameschi dopo un inizio molto difficile sono riusciti a risalire e ora con 36 punti occupano il 16° posto, i brianzoli invece sono messi meglio visto che occupano il 12° posto con 40 punti.

Diretta Mantova Sudtirol/ Streaming video e tv: punti salvezza per i padroni di casa (Serie B, 29 marzo 2025)

L’Atalanta arriva alla partita dopo la vittoria 2-1 con il Lecce mentre il Monza è stato sconfitto 1-2 dal Cesena.

Diretta Atalanta Monza, come seguire la partita in streaming video

Seguire la diretta Atalanta Monza Primavera sarà facile, infatti non sarà necessario alcun tipo di abbonamento, la partita sarà trasmessa in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, o su computer tramite il sito sportitalia.it.

Diretta Fiorentina Sassuolo/ Streaming video e tv: rematch dopo due anni! (Torneo Viareggio 2025, 29 marzo)

Diretta Atalanta Monza Primavera, probabili formazioni

Per la diretta Atalanta Monza Primavera i nerazzurri dovrebbero confermare il 3-5-2 con gli undici scelti dal mister Giovanni Bosi con Pardel in porta, Ghezzi, Tavanti e Ramaj come tre difensori centrali, Idele e Simonetto gli esterni con Steffanoni, Gariani e Bonanomi a completare il centrocampo, Baldo e Artesani la coppia d’attacco.

I monzesi risponderanno venendo schierati a specchio con il 3-5-2 dal tecnico Oscar Brevi con Vailati tra i pali, Crasta, Domanico e Postiglione la linea di difesa, Nenè e De Bonis sulle fasce, Colombo, Beretta e Lupinetti in mezzo al campo, reparto offensivo composto da Zanaboni e Longhi.

Diretta Sampdoria Frosinone/ Streaming video e tv: importante sfida per la salvezza (Serie B, 29 marzo 2025)

Scommessa Atalanta Monza, pronostico finale

La diretta Atalanta Monza Primavera è una sfida dalla difficile lettura, i padroni di casa sono la squadra più in forma delle due ma gli ospiti sono in una situazione migliore di classifica e durante l’anno hanno avuto più continuità nei risultati rispetto agli avversari, in qualsiasi caso la partita dovrebbe essere divertente con due squadre votata all’attacco e che cercano di imporsi sugli avversari tramite il gioco. Sarà difficile vedere una partita bloccata con due squadre che si studiano e cercano di portare a casa il risultato anche perché sarebbe inutile per la natura della competizione.