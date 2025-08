Diretta Atalanta Monza streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita amichevole (oggi mercoledì 6 agosto 2025)

DIRETTA ATALANTA MONZA (RISULTATO 0-0): COMINCIA L’AMICHEVOLE!

Mentre sta per iniziare la diretta Atalanta Monza, possiamo curiosare nella storia dei precedenti ufficiali di questo derby lombardo che oggi pomeriggio si gioca come amichevole a Zingonia, ma per 31 volte si è disputato in contesti ufficiali. Le sei sfide più recenti sono state negli ultimi tre campionati di Serie A, in precedenza avevamo avuto anche venti incroci in Serie B, tre in Coppa Italia e due in Serie C1: in totale, l’Atalanta è in vantaggio grazie a quattordici vittorie a fronte di sette successi per il Monza, con dieci pareggi a completare il bilancio.

La Dea ha preso il sopravvento negli ultimi anni, vincendo tutte le partite disputate negli scorsi tornei in Serie A, compreso il doppio successo nell’ultimo campionato 2024-2025, per 2-0 a Bergamo il 30 ottobre 2024 e addirittura per 0-4 nella trasferta di Monza del 4 maggio scorso. Questi dunque sono i numeri che ci consegna la storia del derby lombardo, ma naturalmente adesso è il momento di seguire la diretta Atalanta Monza! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA MONZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Atalanta Monza in tv non sarà disponibile, ma segnaliamo il prezioso riferimento della diretta streaming video sul canale YouTube ufficiale dell’Atalanta, in collaborazione con Bergamo TV.

AMICHEVOLE DERBY A ZINGONIA

L’annuncio da parte delle due società è arrivato appena un paio di giorni fa, ma è stata sicuramente una bella notizia, perché ci offrirà alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 6 agosto 2025, la diretta Atalanta Monza, uno stuzzicante derby lombardo per l’amichevole che si giocherà al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, la sede degli allenamenti della Dea.

L’inizio del campionato si avvicina, per l’Atalanta sarà un’altra stagione fitta di impegni fra Serie A e Champions League, naturalmente con la particolarità della presenza di un nuovo allenatore, Ivan Juric, che dovrà provare a raccogliere la difficile eredità del suo maestro calcistico Gian Piero Gasperini, l’uomo che ha cambiato la storia dei nerazzurri bergamaschi.

Con tutta la cautela del caso, dobbiamo aggiungere che i primi passi sembrano essere convincenti, come ha dimostrato la vittoria in rimonta ottenuta sabato pomeriggio in Germania sul campo del Lipsia, in occasione del primo test internazionale per il nuovo corso dell’Atalanta, che adesso aggiunge un test a porte chiuse ma comunque non banale prima di giocare di nuovo in Germania, sabato contro il Colonia.

Ovviamente l’amichevole di oggi sarà ancora più significativa per il Monza del nuovo allenatore Paolo Bianco, che deve risollevarsi dopo la brutta retrocessione dello scorso anno, quando i brianzoli non sono mai stati davvero in lotta per la salvezza. Si avvicina l’inizio anche per il campionato di Serie B e allora siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci potrà dire oggi pomeriggio la diretta Atalanta Monza…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MONZA

Vogliamo accennare anche alle probabili formazioni per la diretta Atalanta Monza, anche se un test a porte chiuse lascia ampia libertà ai due allenatori. I titolari di Juric a Lipsia, schierati secondo il modulo 3-4-2-1, erano stati Carnesecchi in porta; i tre difensori Kossounou, Hien e Scalvini; a centrocampo da destra a sinistra Bellanova, de Roon, Éderson e Zappacosta; in avanti De Ketelaere e Kamaldeen, con Pašalić curioso “centravanti”.

Oggi potrebbe magari esserci più spazio per qualche giovane, come Bernasconi che sabato ha fatto benissimo, ma pure per il grande ex Maldini e attenzione anche a Scamacca, che scalpita per tornare titolare. Nel Monza di Paolo Bianco prendiamo a riferimento i titolari della precedente amichevole: Pizzignacco in porta, con Lucchesi, Izzo, Domanico e Capolupo come difensori, Ciurria, Obiang e Colombo nel terzetto di centrocampo ed infine Caprari e Colpani a sostegno in attacco della prima punta Ganvoula.