Analisi della diretta Atalanta Napoli, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Atalanta Napoli Primavera, bergamaschi ad un passo dai primi posti

L’undicesima giornata del Campionato Primavera ospiterà tra le sue sfide la diretta Atalanta Napoli, una partita tra due sorprese della competizione, anche se in due versi differenti, i bergamaschi infatti dopo la stagione sottotono dell’anno scorso hanno ottenuto degli ottimi risultati fino ad oggi che hanno portato 20 punti e un conseguente quarto posto, la classifica però potrebbe sorridere ancora di più visto che dopo la vittoria 3-2 contro il Sassuolo con un altro trionfo andrebbero a raggiungere le prime della classe.

Probabili formazioni Bologna Napoli/ Quote: Conte ritrova Lobotka (Serie A, oggi 9 novembre 2025)

I partenopei invece sono una sorpresa ma in senso negativo visto che la loro stagione da neopromossa si sta rivelando essere molto complicata e piena di difficoltà, fino alla vittoria 2-0 contro la Juventus della settimana passata infatti erano fermi all’ultimo posto dall’inizio dell’anno, mentre ora possono vantarsi di essere scalati fino al diciottesimo posto con 7 punti.

Lite Juric Lookman dopo il cambio in Marsiglia Atalanta/ I due a muso duro vengono divisi (5 novembre 2025)

Diretta Atalanta Napoli Primavera streaming video, dove vedere la partita

La diretta Atalanta Napoli del Campionato Primavera sarà disponibile per la visione dalle 11.00, orario in cui inizierà la sfida e in cui verrà mandata in onda in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, o anche trasmessa in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione privata dell’emittente, scaricabile gratuitamente su tutti i dispositivi.

Atalanta Napoli Primavera, probabili formazioni

I ventidue in campo nella diretta Atalanta Napoli del Campionato Primavera saranno, da entrambe le parti, gli stessi che la settimana passata sono stati in grado di portare a casa i 3 punti, i neroblù di Giovanni Bosi quindi si metteranno in campo con un 3-5-2 con Zanchi come portiere, Gobbo, Maffessoli e Isoa come difensori, Leandri, Mouisse, Ruiz, Pedretti e Percassi come centrocampisti, Cakolli e Baldo come attaccanti. Dario Rocco proporrà lo stesso modulo, il 3-5-2, nel quale avrà spazio Lattisi tra i pali, Garofalo, Gambardella e Caucci come linea di difesa, Torre e Colella sulle fasce con Lo Scalzo, Cimmaruta e De Chiara in mezzo al campo e davanti la coppia Saviano e Raggioli.

Diretta/ Marsiglia Atalanta (risultato finale 0-1): magia di Samardzic! (Champions League, 5 novembre 2025)

Atalanta Napoli Primavera, possibile esito finale

Dopo il fischio finale della diretta Atalanta Napoli del Campionato Primavera ci si aspetta di vedere la vittoria da parte dei bergamaschi che sono senza ombra di dubbio una squadra più attrezzata e pronta per competere in questa categoria e puntare anche a qualcosa di più della salvezza o della partecipazione ai playoff. I partenopei sono in forma nelle ultime giornate e daranno sicuramente filo da torcere ad una squadra che qualche difficoltà a livello difensivo la mostrata, in fase realizzativa però sono quasi sempre efficaci e questo dovrebbe portarli a realizzare diversi gol.